陳慧嫻明年1月開紅館騷 想邀魏浚笙任嘉賓自肥

開騷前再減20磅

陳慧嫻預告演唱會除唱大家熟悉的歌，還有未在演唱會唱過的歌，而且有靚衫，所以要努力喼弗，目標在開騷前再減20磅，開始閉關控制飲食及做運動。嘉賓方面，她指以前常邀請同年代歌手，如譚詠麟、張學友、李克勤等，不好意思再勞煩他們，今次希望請到「小鮮肉」自肥，最鍾意魏浚笙，覺得對方好靚仔，但不知是否可以邀請？還有想跟Twins一齊唱《跳舞街》，以及為她作歌的AGA（江海迦），好鍾意對方的音樂。提到日本人氣跳舞女團Avantgardey早前跳《跳舞街》，會否邀請同台表演？她透露會有類似的組合表演。談到好友蔡一傑早前透露開腦切除腫瘤，她表示大家有共同朋友，之前都略知對方身體的事，他現在無事，大家不用擔心。

記者：葉靜文