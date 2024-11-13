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娛樂

李駿傑唔覺升呢上弦 與Jer有交流無尷尬

【明報專訊】李駿傑（Jeremy）昨日出席雪糕活動，獲近百粉絲到場舉牌支持。他感到粉絲增加，可能之前與不同前輩合作，吸納了前輩的粉絲，他堅信如果自己做得好，一定會吸納到多些粉絲。

有指今年成績亮麗，踢走隊友柳應廷（Jer）升呢上弦，他說：「點解我唔知？點會呀？唔好玩我啦！（可擔心Jer會失落？）不會失落，我點會爬到佢頭？（被指在Fan Meeting同場尷尬沒交流？）吓，我們沒有尷尬，用同一間化妝房，上台前還一齊打機。」他感恩大家給予機會，但自認沒有升呢感覺，都是做好自己，一直不在意排位，「這話題由出道至今講了6年，我絕不是為排位而努力，排位只是外界對自己的一個看法，我覺得不需太在意」。他承認今年幸運有很多演出機會，其他兄弟都各自有適合的工作和活動。

沒聽聞赴日表演執三攤

Jeremy日前到日本為Tokyo International Music Market擔任表演嘉賓，傳他執盧瀚霆（Anson Lo）及Jer三攤？他說：「我沒聽聞這說法，一開始收到消息，就是要到日本演出，我覺得無論排第幾，也好感恩得到這次演出機會，第一次去日本表演一定不可以有任何錯失，要做到最好，真的好緊張，如自己做得好，MIRROR都一齊好，望爭取多些機會給MIRROR或自己。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕李駿傑（Jeremy） 柳應廷（Jer）

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