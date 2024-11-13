亞博粉絲見面會尾場 Anson Lo扮貓賣萌 姜濤揮手送客半小時 自嘲變「僵濤」

其間陳卓賢（Ian）投訴賽事不公平，戲言棄賽。盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）輸了接受懲罰，戴上貓耳套賣萌跳潮歌《APT.》舞步。壓軸遊戲「MIRROR RUN」，愛打籃球的姜濤輸給Jeremy，跑上射台又失平衡跣低；後來憑射十二碼贏江生（AK），被Stanley取笑：「你去踢波吧，不要再打籃球！」

Stanley破蛋 開心孭起姜濤跑

之後MIRROR分組坐花車繞場一周，跟粉絲近距離接觸，玩得未夠喉的Anson Lo落地跑向粉絲區揮手。楊樂文（Lokman）做代表分享感受，稱MIRO歌迷會舉辦大型活動，將大家連繫起來，見到粉絲笑容和打氣說話，讓他們感窩心。完場前，Lokman向主持阮小儀、黃正宜送驚喜，呼喚全場粉絲亮起燈牌，享受一片燈海，令兩人尖叫說：「終於明白點解歌手站在台上會被粉絲感動到落淚。」

完場後12子排成一行隔着欄杆揮手送粉絲離開，姜濤在社交平台上載視頻，見他初時興奮手舞足蹈又唱歌，但連續半小時後，他笑容和表情變得僵硬，自嘲由姜濤變「僵濤」。片中見工作人員用紙牌輕推粉絲離開，以免阻塞。有網民覺得粉絲很守秩序，郁手推人不太好。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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