明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

亞博粉絲見面會尾場 Anson Lo扮貓賣萌 姜濤揮手送客半小時 自嘲變「僵濤」

姜濤射波贏AK Ian投訴遊戲不公 教主Jeremy被罰扮貓賣萌

【明報專訊】男團MIRROR慶祝成軍6周年，假亞博舉行一連兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting—Mapping The World》，前晚尾場，12子跳唱外，又分6組玩遊戲，邱士縉（Stanley）與姜濤首場玩遊戲由頭輸到尾，尾場Stanley表現進取，見姜濤跨步跳比人慢時笑說：「點解你跳四步同Alton（王智德）跳三步無分別？」結果他們如願破蛋，Stanley更開心孭起姜濤跑。

其間陳卓賢（Ian）投訴賽事不公平，戲言棄賽。盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）輸了接受懲罰，戴上貓耳套賣萌跳潮歌《APT.》舞步。壓軸遊戲「MIRROR RUN」，愛打籃球的姜濤輸給Jeremy，跑上射台又失平衡跣低；後來憑射十二碼贏江生（AK），被Stanley取笑：「你去踢波吧，不要再打籃球！」

Stanley破蛋 開心孭起姜濤跑

之後MIRROR分組坐花車繞場一周，跟粉絲近距離接觸，玩得未夠喉的Anson Lo落地跑向粉絲區揮手。楊樂文（Lokman）做代表分享感受，稱MIRO歌迷會舉辦大型活動，將大家連繫起來，見到粉絲笑容和打氣說話，讓他們感窩心。完場前，Lokman向主持阮小儀、黃正宜送驚喜，呼喚全場粉絲亮起燈牌，享受一片燈海，令兩人尖叫說：「終於明白點解歌手站在台上會被粉絲感動到落淚。」

完場後12子排成一行隔着欄杆揮手送粉絲離開，姜濤在社交平台上載視頻，見他初時興奮手舞足蹈又唱歌，但連續半小時後，他笑容和表情變得僵硬，自嘲由姜濤變「僵濤」。片中見工作人員用紙牌輕推粉絲離開，以免阻塞。有網民覺得粉絲很守秩序，郁手推人不太好。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

上 / 下一篇新聞