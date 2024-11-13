賀歲片《祥賭必贏》硬闖拍攝風波告一段落 張繼聰阿Sa演爆笑夫婦狂NG

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

3部賀歲片風格及題材不同，王晶與葉念琛監製兼執導的《麻雀女王追男仔》，男女主角是馬國明與高海寧，聯同陳家樂、陳靜（Dada）及郭珮文等演出，王晶希望向麻將片、追男仔及追女仔片種致敬。至於古天樂聯同胡子彤、張文傑、伍允龍、梁詠琪、周秀娜、陳湛文及王丹妮等合演的《臨時決鬥》是動作喜劇，多個主角都有打擂台戲分。

3部賀歲片風格題材不同

張繼聰、阿Sa、邱士縉（Stanley）及吳家忻主演伍健雄監製賀歲片《祥賭必贏》，片中張繼聰與阿Sa飾演夫婦，前者幫爛賭妻戒賭惹起不少笑話。該片早前拍攝鬧出疑硬闖風波，電影公司已發聲明棄用該場片段，昨日在將軍澳拍攝，伍健雄未有接受訪問，張繼聰指事件已告一段落，刪減該場戲分有其他替代方案；阿Sa亦表示不再回應，稱他們日日都拍得好開心。

張繼聰表示拍攝時經常忍不住笑，「所以成日都NG，可能是我最多，不知為何他們忍到笑，搞到我很不好意思，要經常去想些不開心事，這樣才不會笑，不過首次跟吳家忻合作，之前都驚有代溝，見她有時忍不住笑，都很有滿足感」。他透露與阿Sa有場搞笑牀戲，他要跟器官傾偈，阿Sa拍攝時狂擰轉身忍笑。阿Sa解釋：「因他這場戲對白很長，我已忍笑5分鐘，實在好想笑，又怕連累他重拍，所以才避一避風頭。」

阿Sa生日與空少共度

提到容祖兒早前在內地演出失聲，要鞠躬道歉。阿Sa表示祖兒已好了少少，但未完全康復，「知道她經常針灸治療，見到包藥大到好陰功」。阿Sa本月22日42歲生日，會在飛往美加舉行Twins巡迴演唱會的飛機上度過，她說：「同啲空少過生日，其實我試過好多次生日搭飛機，會獲贈香檳和生日卡。」

Stanley吳家忻演一對

Stanley與吳家忻演一對，前者要跟中韓混血兒情敵鬥法。吳家忻稱以為Stanley很正經，合作後才發覺對方很搞笑。Stanley透露有場戲看到情敵與吳家忻曖昧，人前要笑，但擰轉面要喊，十分考演技，要跟張繼聰學習怎樣搞笑，拍攝時還要經常招架對方整蠱做怪，「真係好辛苦，連佢自己都忍唔到笑，有場戲笑到喊，忍到雙眼紅晒，所以過程好好玩」。

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