【開箱】《Red One拯救隊》 誰綁架了聖誕老人？

製作費近20億元

據報《Red One拯救隊》製作費高達2.5億美元（約19.5億港元），除了支付狄維莊遜、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《神探俏嬌娃》劉玉玲（Lucy Liu）與《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）等荷李活巨星片酬外，相信跟電影使用大量CG視覺特效有關，然而在美國開畫前夕，爛番茄網站綜合36篇影評文章，此片只有33%不及格分數，究竟問題出自哪裏？

新片由代號「紅色一號」的聖誕老人尼克（西蒙斯飾）被神秘組織綁架說起，北極安全部E.L.F.指揮官卡爾（狄維莊遜飾）必須在24小時內救回人質，否則全球小孩將會共度一個沒有禮物的聖誕節。負責監視及保護神話人物的「神監局」局長（劉玉玲飾）找來全球最厲害的追蹤專家、人稱「狼」的單親爸爸積克（基斯伊雲斯飾）幫忙，展開一場拯救聖誕老人大行動。

《Red One拯救隊》沿用荷李活動作喜劇常見的Odd Couple方程式，擅戰的卡爾加上「食腦」的積克，二人拍檔鬧出不少笑話，最後化敵為友，攜手對付反派，可謂毫無新意，尤幸在美術和動作設計上，花了不少心思，例如卡爾戴上前臂鎧甲後，不單能夠增強戰鬥力，亦能把玩具放大變成實物，包括馬力強勁的跑車和活動自如的機械人，感覺就似多啦A夢的神奇法寶；另外，卡爾和尼克同樣擁有變大縮小身體的異能，前者用於作戰，後者則為穿梭煙囪，方便他派禮物。

導演坦言從聖誕傳說中尋找創作靈感，例如戲中反派「聖誕女巫」格妮拉源自冰島神話，專門對付所有不聽話的小孩；《狂野時速8》基斯杜化黑維爾（Kristofer Hivju）扮演聖誕老人尼克的義弟坎卜斯，是個貌似山羊的巨人，他建立百厭星名單，想盡辦法懲罰頑童，這跟尼克的本性明顯背道而馳，最終導致兄弟反目，從此各行各路。

給成年人看的童話

《Red One拯救隊》故事充滿童真，令人聯想起《無聲絕境》尊卡辛斯基（John Krasinski）自編自導、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《再繫「腦」朋友》，分別在於新片主角並非童星，而是43歲的基斯伊雲斯，他扮演爛賭積克，其實本性不壞，只是不想長大，為了逃避成年人的責任而選擇收埋自我，直至遇上卡爾和尼克，終於棄暗投明，重新學習與人相處方法，從而改善他跟兒子的關係。

表面上，《Red One拯救隊》是一齣闔府統請的節慶喜劇，骨子裏卻是寫給成年人看的童話，它重新喚起我們對聖誕節的熱切期盼，或是與家人圍爐的溫暖回憶。戲中基斯不斷以「工作」為藉口，避免跟前妻和兒子溝通，這種不負責任的男人，放諸四海皆見；狄維莊遜剛好相反，過去300多年一直以保護聖誕老人為己任，背後目的不言而喻，就是為全球兒童都可以歡度佳節而努力，長大後把這份幸福一路傳承下去。

上映日期：11月7日