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娛樂

【娛樂場】內地劇《珠簾玉幕》 採珠少女趙露思發奮成商人

【明報專訊】內地人氣女星趙露思與劉宇寧於《長歌行》演情侶廣受喜愛，二人再度搭檔合演改編自談天音小說《崑山玉前傳》的古裝劇《珠簾玉幕》。劇情講述生於合浦的採珠少女端午（趙露思飾）為不受凌辱拒當性奴，歷經萬難逃出「吃人」的珠場後，先後邂逅西域商人燕子京（劉宇寧飾）和正直的張晉然（唐曉天飾），她決定加入燕氏商隊西行經商，意外揭開自己身世之謎，更捲入燕子京的復仇謎局。

端午遭遇至親離世、摯愛背叛後，改名「蘇幕遮」勇闖揚州，最終憑智慧和勇氣成為一代女商人，與燕子京攜手共對疾風驟雨、長相廝守。《珠簾玉幕》已在黃Viu上架。

趙露思年前為了調整狀態，六七個月沒有拍戲，透露收到《珠簾玉幕》劇本後，認為自己和端午的處境很相似，決定接拍。她在劇中從落難少女逆襲成一代商人，形容角色與一般女主角大為不同，更藉端午一角鼓勵女性自愛。

苦練潛水 親身下海採珠

趙露思稱端午不太像其他戲的女主角有主角光環，「她經歷無數失敗和奮鬥，才能得到自己想要的。女生總渴望成為別人眼中的自己，但對端午來說，活着已經很艱難，所以大家不要太在意別人的看法，希望所有女生都能夠活在自己的眼光裏」。

趙露思為拍下海採珠戲，苦練游水和潛水，務求演活端午勇於克服困難的一面。網民大讚趙露思在《珠簾玉幕》的表現有很大突破，尤其情緒上把握細膩。劇情節奏緊湊，每集有新亮點，端午形象鮮明立體，獲不少好評。

劉宇寧跟角色二合為一

劉宇寧飾演的「燕子京」獲網民封為內地劇版「基督山伯爵」，角色自小受盡折磨、身負家仇國恨，仍能自強不息。劉宇寧對此笑言不敢當，「我特意去了解一下『基督山伯爵』是什麼意思，大家覺得那是個很棒的人設，但是我很慚愧，我應該沒有那麼好。只覺得我能感受到燕子京的內心世界，因為他經歷了很多不幸和磨練，造就了現在的性格」。他表示拍攝時完全投入成了角色燕子京。

《珠簾玉幕》總製片人張元歡表示將這部劇定義為中國古代珠寶經商公路片，「女主角的故事從海上絲綢之路的重要港口廣西合浦開始，到廣東廣州，再到陸上絲綢之路的重要通道河西走廊，演繹了中國古代珠寶行業從生產、物流到營銷各環節的運作，呈現中國古代商業世界」。

呈現中國古代商業世界

導演謝澤透露創作過程中，力求劇中的商業世界具備現實質感，「我們不想拍成一套偶像劇，要讓人物貼地，盡量以真實為主。我們有珠寶行業經商的真實場景，然後營造氣氛，讓觀眾入戲。故事情節、生動的人物才夠真實，這樣觀眾才能體會到濃烈的情感」。

相關字詞﹕劉宇寧 趙露思 珠簾玉幕

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