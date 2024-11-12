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娛樂

COLLAR推首張EP 難忘MV考演技 沈貞巧自詡奸笑似《宮心計》楊茜堯

COLLAR推首張EP 拍MV考演技 芯駖繼續性感 Marf唔怕造型「炒車」

【明報專訊】成軍近3年的COLLAR推出首張EP《Unit 1201》，7成員承認期待已久，由年初宣布至今面世，稱得上是十月懷胎，其間各成員加入不同想法，包括road trip概念，又參與創作歌曲intro，填詞人鍾雪瑩及Serrini（梁嘉茵）根據各成員想表達的故事寫歌曲內容，還首度挑戰全中文及全英文歌。

當中《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》及《HOME RUN》MV於越南取景，大考COLLAR演技。李芯駖說：「我要演加油員，大家都喜歡公路電影，所以MV有這個元素，我們都有一個角色和故事線，好似拍緊一套微電影。」隊長沈貞巧（Gao）表示COLLAR全員均要發揮演技，她有場被追捕戲，要挑戰回頭奸笑，自詡：「覺得自己有啲似楊怡（楊茜堯），拍完睇番覺得有啲似《宮心計》的奸妃feel，我出道時已經講過，好想試吓拍宮廷劇。」陳泳伽（Winka）表示最難忘着厚底鞋在跑步機上跑足一個鐘，「真的差點跌倒，最後都頂得住」。

Day等埋位 上露營車補眠

COLLAR在越南逗留10日開工，她們認為日子雖短暫，但過程十分難忘，邱彥筒（Marf）說：「我們分別到美奈及胡志明市拍攝，美奈環境好靚，真的拍到公路電影的感覺，我們還玩了滑沙，全部人曬到黑晒。」蘇雅琳（Ivy）反稱沒有曬黑，「因為這幕我演司機，但沒有國際車牌，副導演做我替身，看他着住我件小背心，迫爆咁滯，我全程只坐埋一邊飲嘢，不用曬太陽」。

許軼（Day）大讚於越南拍MV十分舒服，「有日最早出車，但最遲拍，原來準備了露營車，有得瞓覺，我足足瞓了4個鐘，仲瞓得多過響酒店」。

嘗美式復古風 無懼造型被批「炒車」

COLLAR以往的MV造型不時被批「炒車」，今次對新歌MV造型可有信心？Marf說：「見仁見智啦，我就好鍾意，覺得好正。除了嘗試美式復古風造型，自己最鍾意同覺得最試到大家底線是歌曲《HOME RUN》造型，無論化妝、髮型及飾物都比較大膽，大家個樣都好惡。」

搣甩可愛風的王家晴（Candy）表示滿意造型多變，芯駖稱嘗試被雷劈的髮型，覺得十分有型，眾成員異口同聲說芯駖造型是隊中最性感，芯駖笑說：「今次道門又開大咗少少，覺得心靈愈來愈廣闊，我也不知是否最盡，都是交畀造型師，不過Winka話日日𥄫住我，聽到佢咁講，我有啲驚。」Ivy的熱褲造型同樣性感，她說：「條褲短到應該出唔到街，不過鏡頭好就我，影唔到。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

場地提供：No.5 Studio

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