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娛樂

MIRROR分組玩遊戲賀6周年 姜濤邱士縉大輸家 Edan騷後續申訴

【明報專訊】男團MIRROR成軍6周年，假亞博舉行一連兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting─Mapping The World》，前晚第一場，阮小儀和黃正宜（阿正）擔任司儀，12子分成6組比賽，姜濤與邱士縉（Stanley）的「大表姜」幾乎由頭輸到尾。呂爵安（Edan）不滿「七步成詩」被指不是成語，完騷後上載典故。MIRROR除競技遊戲，還坐花車巡遊與表演，12子跟MIRO（粉絲暱稱）皆玩得盡興。隊長楊樂文（Lokman）代表答謝粉絲支持，「只要有你哋，就有我哋」。冧爆全場MIRO。

娛樂組

MIRO官方社交網貼出MIRROR和「鏡粉」大合照，留言：「六周年首場大冒險順利完成，送上全場大合照！有MIRO陪住MIRROR一齊玩，真係笑足全場，全晚都有大量黃金畫面……」

姜濤和Stanley（大表哥）組成「大表姜」玩得相當投入，不過二人幾乎由頭輸到尾，他們戴上可愛頭飾共舞，姜濤從後攬實大表哥，狂摸對方胸部，同時掃他大髀，場面搞笑。

罰跳《APT.》 姜濤表現尷尬

姜濤輸遊戲接受大懲罰，大跳韓國人氣女團Blackpink成員Rose與美國唱作男歌手Bruno Mars合唱的洗腦歌《APT.》，表現尷尬。副隊長江𤒹生（AK）玩遊戲時踩輔助轆小童單車進場，十分搞笑，照片在網上洗版，昨日AK於社交網限時動態留言：「聽（今）日我開氮氣加速，同我拆咗另外嗰兩個轆。」

瞓身搶答 12子變大細路

MIRROR在台上玩小兒科遊戲，「123紅綠燈」變「123 MIRROR派心GO」，瞓身搶咪答問題，齊變大細路。12子玩得投入，不時挑戰司儀小儀與阿正判決，其中跟粉絲互動的遊戲，工作人員預先在某些粉絲的座位預備了貼士牌，12子要按照粉絲舉起的貼士寫答案，Edan抽到以「七」字舉出成語例子，他寫下「七步成詩」，卻被指不是成語，多番申訴不果。他完騷後在社交平台貼出分別與柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy），以及AK和Stanley的低炒合照，上載「七步成詩」典故，寫道：「今天的得着，七步成詩係成語。」

見面會尾聲時，由Lokman代表答謝MIRO的支持，他說：「MIRROR成立6年，呢6年真係少咗機會同大家見面，直到有MIRO活動，每次周年可以一齊慶祝做節，還有很多其他互動活動，見到你哋嘅笑容，聽到你哋同我哋打氣嘅說話，真係好窩心、好感動，我哋要多謝大家。」

分4輛巡遊車繞場一周

Lokman稱MIRROR上半年去了不同地方做巡迴演唱會，見到不同地方的粉絲，得到滿滿的愛，「今年主題是Mapping The World，希望可以跟大家熱身，嚟緊希望帶大家一齊去唔同地方，見識更多。不論喺咩地方都好，只要有你哋，就有我哋！大家好，我哋係MIRROR。」全場歡呼及拍掌。最後12子分4輛巡遊車與粉絲近距離接觸，繞場一周獻唱《Catch a Vibe》，為見面會畫上句號。

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