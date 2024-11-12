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娛樂

王菀之明年2月開紅館騷 玩突破全場唔換衫

【明報專訊】王菀之（Ivana）昨日宣布明年2月在紅館舉行《合體—王菀之演唱會2025》，睽違11年再踏紅館，她稱是入行20年的紀念騷，又解釋名為《合體》的意思，「合體是20年來創作路上的合體，也是表演者與觀眾的合體。諗呢個名時，我諗到好多合體，機械人合體、自我世界合體，在奮鬥路上第一件事就係要同自己嘅內在小孩合體，再同身邊人合體，然後同世界合體，由小的力量變成大力量！一個交流、一個同理心都係合體，20年來創作路上，不可缺少歌迷的支持，我在演唱會唱嘅歌全部由自己作曲，好幸福，全因有大家支持。如舞台上表演者沒有觀眾，也形成不到一個成功演出，所以今次邀請大家入場，再一次嚟同我合體，成就呢個20年的紀念日」。

紀念入行20周年邀歌迷「合體」

是次演唱會海報在香港區某角落取景，以非常純綷、直接、真實的呈現一個開心笑着的Ivana。她又透露演唱會非常多突破，「通常演唱會都會準備最少6至8套衫，由於我想專注唱好多歌同大家分享，咁珍貴嘅兩個幾小時，所以今次想突破唔換衫！」她稱20年來創作了200多首歌，近日為演唱會選歌是很大鬥爭，開了10次會仍有50多首歌想唱。音樂總監問她是否要提早在晚上6點開場，唱到11時才結束。

娛樂組

相關字詞﹕王菀之（Ivana ）

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