王菀之明年2月開紅館騷 玩突破全場唔換衫

【明報專訊】王菀之（Ivana）昨日宣布明年2月在紅館舉行《合體—王菀之演唱會2025》，睽違11年再踏紅館，她稱是入行20年的紀念騷，又解釋名為《合體》的意思，「合體是20年來創作路上的合體，也是表演者與觀眾的合體。諗呢個名時，我諗到好多合體，機械人合體、自我世界合體，在奮鬥路上第一件事就係要同自己嘅內在小孩合體，再同身邊人合體，然後同世界合體，由小的力量變成大力量！一個交流、一個同理心都係合體，20年來創作路上，不可缺少歌迷的支持，我在演唱會唱嘅歌全部由自己作曲，好幸福，全因有大家支持。如舞台上表演者沒有觀眾，也形成不到一個成功演出，所以今次邀請大家入場，再一次嚟同我合體，成就呢個20年的紀念日」。