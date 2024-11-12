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娛樂

劉德華驚喜現身為《焚城》謝票 阿Dee見偶像感夢幻

劉德華驚喜現身 偕《焚城》團隊謝票 何啟華與兒時偶像同框感夢幻

【明報專訊】劉德華（華仔）監製兼演出電影《焚城》已衝破2000萬票房。華仔一直忙於海外巡唱，唯有將宣傳工作及謝票重任交給片中其他演員，前日華仔終於歸隊，在何啟華（阿Dee）、梁仲恆、林家熙、黃愷傑、王敏德及周文健參與的謝票場驚喜現身，除了令觀眾雀躍，一直視華仔為偶像的阿Dee更開心不已，並膽粗粗約偶像再一起謝票。

現場觀眾尖叫

華仔前日決定現身謝票，事前連出席演員也懵然不知，直至觀眾舉手發問時，一眾演員才發現坐在觀眾席的華仔，現場觀眾得知後立即尖叫，華仔從觀眾席跑到台前，先跟眾演員擁抱，又與王敏德重演其中一幕戲，以對白向對方道：「你玩完喇！」獲全場掌聲。華仔特別感謝觀眾支持香港電影及一班新演員，指這班新演員就是香港電影的未來，雖然當中有些沒跟他同場演出，但一直從劇組人員口中得知，這班戲中的消防員由練習到拍攝時的過程和經歷，並向他們說：「知道你們的努力，非常好！你們是我們的未來！」

阿Dee早前在社交平台發文，指能跟兒時偶像華仔合作是一件很夢幻的事；謝票尾聲，阿Dee突然鼓起勇氣舉手問華仔，會否再有機會一起謝票？華仔即爽快答應：「你安排，我聽！」阿Dee表示見到偶像華仔十分緊張，「大家應該睇得出我有啲心慌意亂……唔知自己講啲乜，好開心、好夢幻。感受到前輩好用心去做好香港電影，知道前輩想搵機會提攜我們，給予很多機會，好多謝劉生！希望我可以繼續努力，不會令他失望。」

娛樂組

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