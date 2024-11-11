張艾嘉不認同港產片欠自由度 牀戰谷祖琳 劉青雲曬「優質股」

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵

張艾嘉透露《女兒的女兒》拍攝過程長達6年，因新冠疫情期間，很多投資者退出，以為要告吹，最終也拍得成，「最後整個團隊班底一樣，冇話唔做，大家都希望將這個故事拍出來，原本我不是監製，因為拍攝期間另一監製侯孝賢病了，導演黃熙很多事情都來問我，我處理了很多不是演員做的事，導演便問我可不可以幫手繼續做監製」。

張稱新人輩出 對香港電影有信心

《女兒的女兒》入圍金馬獎最佳女主角及最佳女配角，問張艾嘉有沒有信心奪金馬影后？她說：「對自己永遠都有信心，攞唔攞到影后不是最重要，最緊要是我對得住良心，為電影做出好成績。」林嘉欣表示認識張艾嘉廿年，終有機會合作，片中與現實一樣，同是一名單親媽媽，亦因本身育有兩女，演出時很容易投入母女之間的複雜情感交疊。

問張艾嘉可有留意杜琪峯接受BBC中文訪問時，發表「香港失去靈魂論」，稱於香港拍電影欠缺自由度？她表示沒有留意，「覺得香港電影是個新的開始，我好有信心，因為有很多新一代出來，現在的環境自然有自己想講的故事，他們都很自由拍緊自己想拍的東西，覺得應該畀𠵱家嘅後生仔拍佢哋想拍嘅戲」。

劉青雲笑稱為搵食露股

劉青雲與谷祖琳在《爸爸》扮演夫婦，谷祖琳表示劉青雲是她合作最多的男演員，不過以前對手戲不多，今次終於可以埋身接觸。二人戲中有大膽牀上戲，劉青雲為電影犧牲，背部全裸出「股惑」，笑說不是第一次在幕前裸露，「拍《一個字頭的誕生》時，7個男演員赤條條上陣。（今次碎料？） 又不要將件事講成這樣，身為演員，要搵食，都冇辦法！」對於被讚擁「優質股」，股形夠圓潤，問他是否有操練，劉青雲笑言：「我本身一向有運動。」

谷祖琳演出意識大膽

谷祖琳表示已看過《爸爸》，覺得劉青雲背部全裸演出非常震撼，「這場戲很重要，揭示爸爸角色所承受的傷痛，不是生理和心理上能夠平復，導演剪這個鏡頭放入去，做法好狠」。至於她的演出，意識也很大膽，但沒有露點，拍攝時不加思索，「講都唔信，真的很自然發生，話拍就拍，完全沒有懷疑」。

劉青雲稱與谷祖琳的默契，在於互相信任。問劉青雲拍攝《爸爸》是否需要向太太郭靄明備案？他笑說：「我爸爸不知道。（太太知不知？） 她知道，大家一齊好多年，她很理解我為何會這樣做。（太太有冇陪你排戲？）同部戲無關的，不講了。」

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