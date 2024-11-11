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娛樂

【娛樂場】新歌《Cardigan》赴韓拍MV 歸綽嶢「小IU」扮學生鬥青春

【明報專訊】華納女歌手Nancy Kwai（歸綽嶢）去年出道走少女純情風格，不少歌迷被她的仙氣吸引，橫掃樂壇頒獎禮多個新人獎。今年Nancy誓要蛻變成長，一改曲風展現成熟一面，新歌《Cardigan》由陳考威作曲兼監製、陳詠謙填詞，題材與以往作品明顯不同，今次想表達回憶中最純粹的友誼。

Nancy首訪韓國 心情興奮

Nancy獲唱片公司力捧，出道以來每首歌的MV均赴外地取景，繼沖繩、越南、峇里後，今次飛到韓國首爾拍攝《Cardigan》MV。Nancy說：「因為預計下年會推出四季為題的專輯，現正值秋天，加上覺得《Cardigan》呢首歌好有秋意感覺，同公司傾過，覺得韓國好合適，所以我們就去了首爾取景。」

Nancy還邀得憑單曲《Really Like You》爆紅，有「小IU」之稱的17歲韓國新生代女歌手GYUBIN客串，網民見GYUBIN在Nancy的MV出現大感驚喜。Nancy到韓國拍MV，心情非常興奮，因為首次到訪當地，當時剛看完影視串流平台Netflix韓國節目《黑白大廚：料理階級大戰》，加上GYUBIN是她第一個認識的韓國朋友，對此行充滿期待。可惜拍攝期間天氣還未轉凍，取景地點一片翠綠猶如春天，MV所見的楓葉，只好靠後期調色。

17歲GYUBIN與24歲Nancy在MV穿上校服，拍攝二人回憶學生時代點滴，有不少得意互動，洋溢青春氣息。GYUBIN還教Nancy一些韓國00後喜歡擺的拍照甫士，如「Cherry peace」，將倒轉的V字手勢放在頭頂，十足車厘子的頂部。GYUBIN又問Nancy最喜歡的韓國藝人是誰，Nancy說：「NewJeans！可惜我已經是OldJeans了。」GYUBIN大笑回應：「還沒，是MiddleJeans。」

GYUBIN化身老師教韓文

GYUBIN表示可以客串Nancy的MV感覺新奇又好玩，大讚對方漂亮，「拍攝雖然只有一天，但很快與Nancy變得親近，教了她幾句韓文，例如Babo（傻瓜），大家在MV會看到我為什麼教她『傻瓜』這個詞語，我們還約定了一起再食炒年糕」。GYUBIN早前來香港工作，Nancy盡地主之誼，帶對方到充滿香港特色的大牌檔晚餐。

相關字詞﹕歸綽嶢（Nancy Kwai ）

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