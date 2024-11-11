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娛樂

MIRROR人氣成員大執位 AK自認「下弦」 懶理排名

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）昨日連趕兩活動，首站與ROVER成員王希晉出席在將軍澳舉行的聖誕活動，之後轉往亞洲博覧館參加MIRROR成軍6周年粉絲見面會。

AK在聖誕活動上，與香港花式溜冰運動員鄺曉晴一齊表演，表示再接觸溜冰，勾起很多拍《冰上火花》回憶，「知道劇中一些演員仍有溜冰和參賽，群組的朋友有邀請我、Lokman（楊樂文）和Ian（陳卓賢）一齊玩，但經常因工作未能參與」。

隊友盧瀚霆（Anson Lo）日前出席活動，計劃邀MIRROR所有成員開聖誕派對，AK稱有機會實現，「最好12子聖誕一齊開工，之後可以搞after party」。AK之前公開向Ian邀歌，對方請他食檸檬，AK笑稱Ian為人口硬心軟，相信時機成熟會合作，「我明年的solo歌構思已有定案，會繼續向Ian邀歌，隨時準備收他的歌」。

戥Jeremy到日本表演開心

近日有報道指MIRROR人氣成員大執位，李駿傑（Jeremy）升呢「上弦」，柳應廷（Jer）降班「下弦」，AK表示這些講法已說了幾年，自認一向是「下弦」，不需太介意，「最重要一班兄弟各自做到喜歡的事，在喜歡的領域發光發亮」。Jeremy最近獲邀到日本表演，AK戥對方開心，希望自己都有機會赴日發展，「我都有日本歌手朋友，之前邀他們來香港唱歌，希望下次輪到我去日本場地唱」。至於MIRROR成軍6周年粉絲見面會，AK稱會載歌載舞，又會與粉絲互動，務求令大家開心。

ROVER成員王希晉首次單飛出騷，承認心情緊張，多得師兄AK在後台鼓勵，陪他傾偈分散注意力，「我要向AK學習，他口才叻，又有氣場，我們ROVER四兄弟都很怕醜」。

王希晉無諗出單曲

問他可會是隊中率先推出個人單曲的成員？王希晉笑言沒想過，「有這個想法的話，怕有罪惡感，ROVER剛成軍一年，起碼要合力發展5年，做好基礎才想其他事。我都很想跟師兄AK合作，很喜歡他的歌曲《黑之呼吸》，他彈電結他很有型，想向他自薦合作」。年底頒獎禮臨近，王希晉表示不敢多想獎項，儲到經驗已很夢幻，「能參加頒獎禮，獲徽章紀念品，已經很開心」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕王希晉（希晉） 江𤒹生（Anson Kong）

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