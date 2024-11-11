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娛樂

蔡一傑術後專心休養 蔡一智稱可錄草蜢新碟

蔡一傑上月開腦切除腫瘤 蔡一智透露胞弟近况

【明報專訊】黎瑞恩、邵美琪、蔡一智與太太周雪芳、蘇志威、陳展鵬與老婆單文柔、鄭希怡與老公梁學儲等前晚到尖沙嘴出席「香港藝人高爾夫球協會20周年慈善晚宴」，大部分藝人一身古裝打扮配合晚宴主題。

蔡一傑上月20日做完切除腦部腫瘤手術，仍在休養，故缺席活動。蔡一智被問胞弟蔡一傑情况？他透露在美國才得知弟弟患病，對於突如其來的消息大感擔心，蔡一傑有向他透露患病心情，貫徹對方原則，不公開免大家擔心，「佢已經好叻仔，他一定要好靚仔先出來和大家見面，請大家耐心等一等，多謝很多朋友關心，佢需要啲時間專心休養，未知休養多久，不想給他壓力，他可以為新碟錄歌，我和蘇志威亦會繼續工作」。

蔡一智稱草蜢巡迴演唱會仍未完結，暫時將美國、馬來西亞和大灣區站延期，希望明年草蜢40周年可以如期實行。對於查小欣爆蔡一傑是「酒筲箕」，蔡一智表示沒所謂，相信對方出於關心，他會在胞弟康復後，相約一齊跑步。

藝人高爾夫球協會會長黎瑞恩近日忙於排練音樂劇，仍花心思穿上白裙頭戴電子「光環」化身「白玉剩女」，誠意十足，「我主要職責是周圍叫人捐錢和賣獎券，市道不好，盡量籌，都有7位數，善款會捐贈慈善機構，幫助腦癱小朋友與老人服務」。

邵美琪恨拍古裝劇

邵美琪化身「苗翠花」亮相，開心重拾以前拍古裝劇感覺。問到是否不再拍古裝劇？她說：「不是，我好鍾意，因為靚，古裝沒有局限，可以天馬行空。」她透露已拍畢無綫劇《卧底嬌娃》，不感到疲累，可以繼續拍劇。

對於劇中女兒鍾柔美（Yumi）拍片稱不捨爆喊，邵美琪說：「覺得Yumi很strong，不會在我們面前喊，知道她很不捨得，冇辦法，拍劇就是這樣，一班人剛開始熟絡，有了感情又要分開，她要接受這種感覺。我們仍有聯絡，希望她日後能開紅館騷，請我和劇中演她爸爸的關禮傑看。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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