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娛樂

林青霞點名姜濤任嘉賓 合唱《明星》致敬高錕

【明報專訊】「高錕慈善基金 x 中大『腦智同護』慈善晚宴」前晚假尖沙嘴麗晶酒店舉行，身為基金的服務贊助人及項目大使林青霞除首次公開唱京劇，還點名姜濤任嘉賓，二人合唱張國榮《明星》。穿黑色西裝的姜濤出場時，被介紹為林青霞的「小粉絲」，還向偶像獻花。

林讚姜謙卑有禮

林青霞讚姜濤非常有善心，今次靠好友俞琤幫忙邀請，姜濤一口答應，非常感謝他。姜濤被大前輩公開稱讚，表現有點怕醜，「很謝謝邀請我來這個活動，謝謝你，希望大家有個美好的夜晚，謝謝。一陣會唱《明星》，希望大家喜歡」。林青霞說：「大家一定喜歡，因為大家都很愛你，是個非常有禮貌謙卑的青春偶像。」

姜濤獻唱前，大會在台上安排一張高櫈給林青霞坐，林青霞特別給姜濤擁抱打氣，之後陶醉地揮動手機燈聽姜濤唱歌。林青霞以普通話說出獨白：「當你見到天上星星，可會想起恩澤宇宙，永垂不朽的光纖之父高錕教授，星河燦爛，光纖普照，感恩高錕教授無私奉獻，改變世界。」唱完歌後，林青霞主動拖姜濤的手向台下觀眾鞠躬道謝。俞琤上台表示能玉成這個跨代組合演出非常難得。

姜濤昨日在社交平台貼出林青霞合照和短片，留言：「何其榮幸。」片中姜濤落台時唞大氣，可見心情緊張，林青霞與俞琤在台下寒暄時，他站着禮貌向兩人合十道謝，林青霞再給姜濤擁抱和傾偈。

娛樂組

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