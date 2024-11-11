林青霞點名姜濤任嘉賓 合唱《明星》致敬高錕

林讚姜謙卑有禮

林青霞讚姜濤非常有善心，今次靠好友俞琤幫忙邀請，姜濤一口答應，非常感謝他。姜濤被大前輩公開稱讚，表現有點怕醜，「很謝謝邀請我來這個活動，謝謝你，希望大家有個美好的夜晚，謝謝。一陣會唱《明星》，希望大家喜歡」。林青霞說：「大家一定喜歡，因為大家都很愛你，是個非常有禮貌謙卑的青春偶像。」

姜濤獻唱前，大會在台上安排一張高櫈給林青霞坐，林青霞特別給姜濤擁抱打氣，之後陶醉地揮動手機燈聽姜濤唱歌。林青霞以普通話說出獨白：「當你見到天上星星，可會想起恩澤宇宙，永垂不朽的光纖之父高錕教授，星河燦爛，光纖普照，感恩高錕教授無私奉獻，改變世界。」唱完歌後，林青霞主動拖姜濤的手向台下觀眾鞠躬道謝。俞琤上台表示能玉成這個跨代組合演出非常難得。

姜濤昨日在社交平台貼出林青霞合照和短片，留言：「何其榮幸。」片中姜濤落台時唞大氣，可見心情緊張，林青霞與俞琤在台下寒暄時，他站着禮貌向兩人合十道謝，林青霞再給姜濤擁抱和傾偈。

娛樂組