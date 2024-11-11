《破．地獄》上映翌日票房千萬 《焚城》10日收2000萬

衛詩雅、梁雍婷與韋羅莎伙導演陳茂賢前日分兩小隊出動，全日共跑33場謝票，4人一起開香檳舉行小型慶祝會，衛詩雅感動得眼有淚光，「有這個成績，要歸功團隊合力，也要多謝觀眾，是大家造就出來的」。

衛詩雅謝票又喊又笑

有沒有信心再下一城，破華語電影票房紀錄？衛詩雅稱不敢多想，順其自然，當下已很享受謝票過程，觀眾反應很熱烈，令她又喊又笑，「觀眾被劇情感動落淚，然後見到我們出現變得開心，有些人分享了一些私人故事，我們都感動得一齊喊」。她爆醫生未婚夫一向理性，看完《破．地獄》狂喊，有冇很多反思，「佢多謝我超度了他，我感動到鼻酸，他本身已好好，婚前超度完，有信心他將來對我更好」。

導演陳茂賢表現冷靜

梁雍婷稱《破．地獄》有種超度力量，好似幫到好多人，「超度觀眾的傷痛，有勇氣繼續面對呢個世界。最難忘遇見一名10歲男孩搶飛捧場，連睇《破．地獄》4次，在謝票活動更舉手發問，有志長大後入行發展」。她說與電影班底由《不日成婚》開始合作，一起走到今天，非常開心，有將經歷分享給男友，對方亦入場看了幾次《破．地獄》，以示支持。

韋羅莎笑稱伙導演陳茂賢跑戲院時，票房成績不斷更新，導演表現冷靜，但不停看手機，因為很多人發恭賀信息給陳茂賢，「我能參與今次謝票，親身感受票房不斷上升，好驚喜，觀眾睇完戲在網上分享觀後感，討論我的角色」。她提到舞台劇導演老公張銘耀曾教衛詩雅戲劇課和傾劇本，算為《破．地獄》貢獻，開心夫妻一起沾喜慶事。

黃子華另類宣傳

黃子華正為舞台劇《香港式離婚》排練，楊詩敏於社交網貼出跟黃子華綵排合照，穿短袖衫露手肩紋身的黃子華拿着《破．地獄》單張半掩面影相，趁機宣傳新片。

記者：鍾一虹