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娛樂

【開箱】《一家閉眼狼人夜》 尚連奴穿越時空救子孫

【明報專訊】法國魔幻片《一家閉眼狼人夜》（Family Pack）10月23日在影視串流平台Netflix上架，首播錄得1750萬觀看次數，登上該平台的非英語電影收視榜首，第2周蟬聯冠軍，可見捧場者眾。電影取材自當地的桌上遊戲《米勒山谷狼人》，亦即是兩岸三地流行的《狼人殺》原作，故事講述《這個殺手不太冷》男星尚連奴（Jean Reno）與家人玩桌遊，突然穿越時空，回到中世紀歐洲，他們必須勝出遊戲，才可重返現實，觀眾大可視為法國版《逃出魔幻紀》。

真人示範《狼人殺》

《一家閉眼狼人夜》由Netflix法國劇集《怪盜羅蘋》編劇François Uzan自編自導，片長只有94分鐘，節奏必須明快，開場短短5分鐘已迅速交代主角一家背景：患有腦退化症的吉爾伯（尚連奴飾）喪偶後過着獨居生活，任職中學教師的兒子傑洛姆（法蘭克杜波斯科飾）帶着律師妻子瑪麗（蘇珊克雷蒙飾）、女兒卡拉、露薏絲和兒子迪奧探望，並提議一起玩桌上遊戲《米勒山谷狼人》，藉以聯絡感情，偏偏各有各忙，無人願意參與，令傑洛姆大感無癮。

此時古董遊戲木盒突然透出怪異光芒，接着地動山搖，吉爾伯等人躲進地牢暫避，直至震盪停止，返回地面卻發現卡拉離奇失蹤，而且大屋與周邊環境都變得面目全非，手機也收不到訊號，原來他們被一股神秘力量送返1497年的中世紀歐洲村莊「米勒山谷」，被迫參與真人版《米勒山谷狼人》，根據遊戲規則，他們必須找出4名「狼人」角色，遊戲才算結束。換句話說，吉爾伯一家如果要返回現實世界，便必須取得勝利。

玩遊戲借古諷今

《米勒山谷狼人》遊戲包含獵人、預言家、小女孩、女巫、小偷及狼人等角色，剛好對應家中成員，例如吉爾伯變成擁有超強戰鬥力的「獵人」；卡拉並非失蹤了，而是懂得隱形的「小女孩」，只有傑洛姆能夠聽到卡拉的心聲，因此他是「預言家」無疑；迪奧能夠盜竊他人身分的「小偷」。不幸地，露薏絲擔當「狼人」角色，到了晚上便會變身並襲擊他人，瑪麗更因「女巫」身分曝光而被捕。

為了打聽有關遊戲的秘密，他們首先潛入監獄，向祖先希德里問個究竟。調查期間，又結識自稱男同志的藝術家皮耶羅、遭丈夫家暴的婦女等，實行借古諷今，探討家庭本位、男女平權、LGBT等社會議題，偏偏涉獵甚淺，輕輕帶過便算，可謂聊勝於無。事實上，電影提到吉爾伯原本受到年紀和疾病困擾，變得善忘又暴躁，直至變身「獵人」，不單回復記憶，更擁有強健體魄，令他重拾生趣。導演刻意提醒觀眾「家有一老」的可貴，就算雙親年紀漸長，記得給予體諒和支持；另外，迪奧並非傑洛姆親生，而是瑪麗與前夫的兒子，成長期間難免對身分認同產生疑問，多得「小偷」異能，令他有機會跟父母並肩作戰，實質感受親情的溫暖和力量。

荒野版《家有壁爐》

有趣的是，片尾彩蛋揭露皮耶羅的真正身分是達文西，當吉爾伯一家返回現代並到羅浮宮參觀時，發現《蒙羅麗莎的微笑》畫中人變成傑洛姆的肖像，頗有法式幽默。雖然Netflix未有公布《一家閉眼狼人夜》製作費多寡，但從電影的粗糙視覺特技、貌似橫店片場的古裝佈景估計，此片最大支出可能是尚連奴片酬而已。

還記得Netflix去年上架《家有壁爐4K樺木版》，即是「壁爐版」的《魚樂無窮》，節目長約一小時，鏡頭瞄準爐內燃燒的木柴，配合「霹靂啪嘞」聲響，好此道者大讚「治癒」。隨着新片收視報捷，平台趁機推出《一家閉眼狼人夜：家有壁爐》荒野版本，全片只有46分鐘，且看下周能否跟《一》片同登收視榜。

相關字詞﹕怪盜羅蘋 尚連奴 一家閉眼狼人夜 開箱

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