韓歌手10CM唱好《淚之女王》冧港迷

【明報專訊】韓國歌手10CM前晚在旺角麥花臣場館舉行首個香港演唱會《2024 10CM Asia Tour 10CM Closer To You in Hong Kong》,先以歌曲《Gradation》及《Do You Think Of Me?》揭開序幕,接着用廣東話跟歌迷打招呼:「我好掛住大家,歡迎來到我的演唱會,首次在港開騷,要大家久等,很抱歉。」