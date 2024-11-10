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娛樂

【娛樂場】《星光閃耀的少年》 觀眾投選9人國際偶像男團

【明報專訊】《星光閃耀的少年》是愛奇藝國際版與韓國SBS聯合打造的全球男團選秀節目，參加者來自世界各地，包括韓國、中國、日本、泰國、加拿大等地共69名練習生，他們接受星光學院培養，跨越語言和文化界限，以才華和熱情炸爆舞台，通過激烈的競爭和團隊協作，爭奪成為全球矚目的超級偶像，決定權在觀眾手上，投票選出9人組成國際偶像男團。

首播受注目 熱度榜登頂

節目主持李聖經，星級導師團陣容包括大聲（BIGBANG）、李昇基、崔榮晙、權恩妃、Hui、沈姿潤（STAYC）及Eric（THE BOYZ）。

男團選秀吸引之處，是觀眾看到練習生們的成長與蛻變，加上可參與投票，助一班有夢想的少年出道。節目於10月26日首播受注目，並迅速在熱度榜登頂，從第一集起，段星星、孫瀅皓及劉冠佑等練習生憑實力和魅力贏得導師與觀衆的喜愛，他們不僅展現出卓越的跳唱實力，更以穩健的台風和獨特的個人魅力征服導師團，獲得全星評價。導師崔榮晙對段星星的舞蹈表演更是讚譽有加，認為他具備擔任主舞的潛質。

李翰潔星途曲折 4度參加選秀

練習生邵子恆的表演同樣令人印象深刻，他穩健的台風和始終專注鏡頭的專業素養，被導師大聲讚譽為「結尾惡魔」，贏得高度評價。

除了這些初露鋒芒的新星，節目中也不乏多次參加選秀節目的練習生，如BAE173成員李翰潔，曾以組合IM成員身分參加選秀《The Unit》，又通過《PRODUCE×101》成為限定男團X1成員，去年則與BAE173成員參加選秀節目《PEAK TIME》。這次再度參戰《星光閃耀的少年》，儘管星途曲折，但他憑着堅定的信念和不懈的努力，依然備受矚目。導師沈姿潤在節目中透露，她所屬的STAYC和BAE173都是在2020年11月出道，如今卻在節目中以導師和練習生的身分相見，心情頗為複雜。參賽者中來自馬來西亞的黃昱翰（Kingston），曾參加《全民造星V》於30強止步。

節目節奏明快，第2集已引入了殘酷的主題曲淘汰賽，對練習生們的體力、意志力和舞台表現力進行全面考驗；他們要不斷重複表演主題曲，直到被導師點名及格為止，這環節不僅檢視練習生的專業能力，更是一次對他們身心極限的挑戰。

第2集淘汰12練習生

在緊張激烈的競爭中，不少練習生都展現出頑強的拼搏精神，以及驚人的成長速度，如練習生劉冠佑在主題曲舞台上展現出驚人舞台掌控力和感染力，讓他率先獲得及格席位，成為其他練習生仰望的對象。

另一練習生孫佳洋則通過不懈的努力和堅持成功逆襲，他的晉級過程成為節目的亮點。第2集結束已淘汰了12名選手。

《星光閃耀的少年》逢周六晚8時在愛奇藝國際版更新

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