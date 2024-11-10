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娛樂

兩度與黎耀祥拍表白戲 胡定欣：好奇妙好難忘

【明報專訊】胡定欣、蕭正楠、羅毓儀昨日到荃灣出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，席間分組玩示愛遊戲，胡定欣扮跪地獻花給康華，蕭正楠與羅天宇拿着道具槍互相指嚇，羅毓儀跟謝雪心牽住絲巾跳舞，引來陣陣笑聲，眾演員更齊齊落台派禮物。

胡定欣提到劇中向黎耀祥表白後跌落水的戲分，當時親身上陣沒用替身，在手掌位置貼膠紙防擦傷，幸好順利完成沒受傷，笑言現實中不會主動表白，「大家行前少少不用講得太清楚，好似劇中七爺因為得到柴十七關心才會行前一步，現實中都是這樣，我盡量不畀自己出錯」。柴十七後來在稻田向七爺表白，胡定欣即勾起拍《公公出宮》時同樣跟黎耀祥在稻田取景，「好奇妙，真是緣分，好似兩部劇互相呼應，跟拍檔和戲劇都有不同的浪漫感，呢場戲我們化老妝，要追日落景拍攝，跑了好多轉，好難忘，拍完呢場戲覺得全劇完」。她預告劇集讓路給台慶，最後兩集會安排同日播，到時跟觀眾一起收看，也希望收視再升。

蕭正楠自爆世界盃紀念品定情

蕭正楠稱太太黃翠如都讚胡定欣的表白戲好睇。問他當初是否主動向翠如表白？他說：「我很有信心就講囉，其實是大家都有感覺，再發展延伸關係。因為她知我喜歡足球，買了個世界盃紀念品給我，然後大家就順住去，真正開始是10年前2月14日情人節。」最近翠如傳懷孕，適逢兩人結婚10周年，問到今年最難忘是否有「紀念品」？他笑說：「又嚟呢個話題？其實我們每年都過得難忘，最難忘是去較冷門的地方旅行，浪漫又開心。」

羅毓儀約定謝雪心玩cosplay

羅毓儀表示跟謝雪心同是cosplay愛好者，去年曾在動漫節相遇，大家還相約下次一齊玩，「上次心姐扮《Spy×Family》媽媽，下次她可以繼續扮媽媽，我扮阿女，再搵多個爸爸一齊玩」。她談到為《巾幗》拍攝首次踏足橫店，發現在內地工作有另一番趣味，每日收工也會跟劇組人員食飯消遣，「黎耀祥和胡定欣經常『萬歲』請飲請食，我都是首次品嘗全羊宴」。她指內地網購很方便，旅館大堂的行李櫃放滿她跟莊思明、關嘉敏的郵包，每日收工很享受開箱感覺。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕黎耀祥 羅毓儀 蕭正楠 胡定欣 巾幗梟雄之懸崖

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