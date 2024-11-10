爾冬陞避談杜琪峯「失去靈魂論」 徐克：希望做點事令香港愈來愈好

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

前晚開幕活動上，徐克與施南生沒有受訪，後者在揭幕禮致辭時祝願每個人都有夢想，她說：「1984年註冊電影公司，都是想為電影界做點事，沒想到就這樣過了40年，我們仍在拍電影。大家都要用實際行動去實踐你們的理想，因為你不會知道結果會如何。」

施南生：要用實際行動實踐理想

施南生又透露徐克剛與導演吳思遠飯敘都是傾理想，「他們的理想不是為了自己掙錢、不是為了出名，而是想幫香港電影界做點事情」。徐克致辭則相當精簡，他說：「希望香港電影工業同香港一切都會愈來愈好，我都希望能夠做點事，令香港愈來愈好。」嘉賓爾冬陞談及跟徐克合作，稱1995年執導電影《烈火戰車》已曾傾合作，但最後傾不成，還有一部文藝片傾了很久，但市場問題也合作不成，又笑稱是「女家」的人，跟施南生較熟。徐克的電影中，爾冬陞特別喜歡《刀》，稱拍攝得好凌厲；時裝動作片則喜歡謝霆鋒主演的《順流逆流》。

爾：你想我金像獎搞唔成呀？

爾冬陞表示2016拍《三少爺的劍》才正式跟徐克合作，當時是3D拍攝，本身多拍文藝片，徐克的拍攝技術比他高超很多，視覺效果好犀利，他說：「佢帶好多新嘢畀電影，改變這個行業，有些武指跟他合作後也改變很多，我心目中徐克是『天下第一武指』。」記者問爾冬陞有否留意杜琪峯最近接受訪問？（還未提及杜琪峯在BBC中文稱「自己跟香港失去靈魂」，事後引來立法會議員反駁，指是自私的言論）爾冬陞尷尬笑說：「你想我金像獎搞唔成呀？唔講喇，走喇、走喇！」

鍾鎮濤自爆當年為徐克推片

鍾鎮濤（阿B）表示主演《上海之夜》是自己最愛作品之一，以前經常重溫，早前也為4K修復版重新配音，「太太范姜和大女嘉晴未看過這部戲，故邀請她們一起欣賞」。他又自爆當年是徐克執導的電影《蝶變》粉絲，能跟對方合作感榮幸，「我主演《表錯七日情》和《青蛙王子》後，徐克找我合作，我特意推工作接他部戲的，他工作要求高，而且腦筋轉得快」。提到早前溫拿樂隊在內地開騷，他跟成員陳友、阿強齊齊倒地。阿B解釋現場噴完乾冰後，地板出現很多水珠變得很滑，「阿倫開咪提示小心地滑，雖然大家有舞台經驗，但我和陳友先後跣低都難以站起來，阿強走過來幫手，再鏟低我們。我個女將片段剪到似喜劇，其實這20秒非常緊張，幸好平安無事，變精彩瞬間」。他承認腰部受傷，現已無大礙。

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