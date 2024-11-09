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娛樂

【開箱】《民王R》日揆民眾交換靈魂 遠藤憲一分飾多角

【明報專訊】改編自日本暢銷作家池井戶潤同名小說的朝日電視台深宵劇集《民王》，由《女醫神Doctor X》遠藤憲一與《勿說是推理》菅田將暉合演，講述日本首相與大學生兒子交換靈魂的故事，2015年開播反應理想，平均收視7.1%，更先後推出3部特備劇《民王特別篇：新陰謀》、《民王番外篇：戀愛的總裁選舉》以及《民王番外篇：秘書貝原與六個可疑客戶》。第2季《民王R》上月22日首播，截稿前已播3集，收視由7.8%跌至2.9%，或許與菅田將暉缺席有關，即使人氣男團「浪花男子」成員大橋和也加盟亦無補於事。香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看。

事件涉及恐怖襲擊

《民王R》承接上季劇情，講述前日本首相武藤泰山（遠藤憲一飾）打算退出政壇，享受悠閒生活，所屬民政黨主席二木正一（岸部一德飾）眼見現任首相民望下滑，又找不到合適接任人，於是急召武藤回巢，再次角逐日揆一職。武藤在記者會上再次出現交換靈魂事件，對象並非兒子武藤翔（菅田將暉飾），而是新任女秘書冴島優佳（Ano飾），武藤團隊發現事件背後，存在恐怖襲擊陰謀，武藤面臨前所未有的政治危機。

《民王》打破政治劇的嚴肅框架，以輕鬆幽默方式談論政治及親情。看點是武藤泰山作風強硬，個性熱血又衝動，其子武藤翔卻對政治毫無興趣，就連漢字也不懂。父子交換靈魂後，為了確保政府正常運作，翔唯有勉強處理政務，老父則代子求職，卻因無法理解年輕人的文化而舉步維艱。《民王》當年獲頒日劇學院獎最佳日劇、男配角、劇本及導演4個大獎，今次開拍續集，外界寄與厚望。

日揆變身體察民情

《民王R》延續交換靈魂的題材，但規模變得更大，武藤不再與兒子糾纏，改為隨機與巿民互換，例如首集是新任女秘書冴島優佳，第2、3集分別與年輕上班族及5歲男童。換句話說，等同遠藤憲一分飾多角，可謂演技大考驗。早前在記者會上表示角色甚有難度，他說：「我以為與不同角色交換靈魂會很有趣，但演起來真的不簡單。」

上季父子互換靈魂，鬧出不少笑話，差點引發國安危機；今季愈鬧愈大，武藤與不同市民交換靈魂，雖然影響政府運作，但武藤亦能親身體察民情，了解國民所需，從而揭示社會問題，例如第2集講述年輕上班族木下直樹（曾田陵介飾）任職食品公司，因為工資微薄而打黑工，結果險成殺人犯。武藤「變身」後體會到年輕人的無助與孤獨，即使有夢想也難以實現，因為政府缺乏資源，政黨寧可把資源投放到願意投票的長者身上；又如第3集武藤透過男童視角，理解單親家庭苦况。

獨立故事欠追看性

《民王R》每集有不同故事，題材雖然廣泛，卻令劇集欠缺追看性。今季加入靈魂互換背後牽涉巨大陰謀，但首3集進度緩慢，影響追看意欲。再者，上季大獲好評的角色：菅田將暉飾演兒子武藤翔與高橋一生扮演秘書貝原茂平，今季不再擔綱，前者僅以旁白形式出場，後者改為客串，講述他不再當秘書，忙於攀登雪山。接替秘書一角的Ano，雖有演戲經驗，但論知名度及表現，始終不及高橋。至於扮演首相助理的大橋和也，角色主力賣萌，難言演技發揮。總括而言，《民王R》只靠遠藤憲一獨力支撐，恐怕收視難有起色。

相關字詞﹕遠藤憲一 日劇 民王R 開箱

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