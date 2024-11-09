【娛樂場】《台北追緝令》桂綸鎂變車神 陸克伊雲斯火併姜成鎬

全片台灣取景 鬧市極速飛車

陸克伊雲斯再現動作風範，飛車駁火搏鬥連場。在《狂野時速》系列飾演「韓」一角的韓裔型男姜成鎬，挑戰反派角色，冷酷眼神，開槍絲毫不眨眼，為觀眾帶來新鮮感。台灣金馬影后桂綸鎂亦一改以往清新形象，飾演兇狠女強人，更與陸克伊雲斯一齊狂野飛車追逐。《台北追緝令》是首部全程在台灣取景的荷李活電影，拍攝地點不少是大家旅遊熟識的地方，如台北101、西門町，還有台北捷運、古色古香的廟宇等。

故事講述美國緝毒局探員莊（陸克伊雲斯飾）出名為求破案不擇手段，經常搞出大龍鳳。莊為了追捕販毒集團首腦姜（姜成鎬飾），不顧上司反對去到台北，沒想到竟然重遇15年前的舊情人祖兒（桂綸鎂飾），更發現她竟與姜已婚，並有兒子雷蒙（楊明偉飾），在陰差陽錯下，莊、祖兒、雷蒙被迫攜手反擊姜，祖兒還發揮昔日「女車神」本色，與莊一同於鬧市街頭極速飛車！闖過一連串的生死搏鬥、槍彈駁火，他們最終能否搗破姜的犯罪陰謀？

楊明偉︰小鎂像是第二個媽媽

桂綸鎂首度與荷李活團隊合作，片中帥氣飈車的畫面刺激，事前做了不少功課並接受特殊訓練。她指戲外超注重安全駕駛，尤其拍完這部電影，揸車更小心謹慎。她與飾演兒子的楊明偉甚有默契，讚對方聰明，很快就合得來。楊明偉說：「我有什麼秘密都會跟媽媽說，而小鎂（桂綸鎂）就像是第二個媽媽。」

姜成鎬飾演反派姜，雖然是販毒集團首腦，但他表示對祖兒的愛是真的。片中姜成鎬與陸克伊雲斯有激烈埋身肉搏戲，後者稱開拍前3周到達台北，開場的餐廳廚房打鬥戲非常複雜，他跟姜成鎬有很多打戲，非常精彩，「他真的狠狠打了我一頓」。

陸克伊雲斯又提到在台灣拍攝最難忘的回憶，是學習如何製作小籠包，笑稱現在很會做小籠包，或許可以在鼎泰豐找到工作。