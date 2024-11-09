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娛樂

導演陳茂賢︰電影「超渡」了我

【明報專訊】《破．地獄》以香港殯儀業為題材，導演兼編劇陳茂賢承認題材冷門，有此構思緣於幾年前家人相繼離世，身邊的人都很傷心，自己也經歷長時間才走出傷痛，慢慢令他明白到人生一出世，生命就在倒數，但最諷刺是人與人的關係變得非常好的時候，就是「分開」之時！所以想用道教「破地獄」儀式探討人與人之間的聯繫，以及生死，希望觀眾看完該片，轉換心態令自己釋懷。他透露最初的想法更加踩鋼線，但聽取黃子華意見，說拍電影要有社會責任，給予大家正能量後，才剪成現在版本，「正如電影所言，除超渡先人，還要超渡在生的人，起碼電影超渡了我」。

感恩獲兩大高手信任

問為何不利用兩代笑匠許冠文與黃子華拍攝十拿九穩的喜劇，反而是劇情片，會否浪費了他們的才華？陳茂賢覺得一般人有種錯覺，他們是笑匠就一定要拍喜劇，其實能夠演喜劇，一定是有濃厚戲劇根柢的出色演員，才可以令觀眾發笑，「他們拍喜劇出色，一定可駕馭正劇，我寫喜劇出身，特別欣賞喜劇演員，所以很想促成他們合作拍部正劇」。他指在拍攝現場，大家在背後稱呼許冠文與黃子華為「兩大高手」，「初時有點擔心，因身邊很多人跟我講『子華神』是『神』，心想實意見多多，但第一日開工，子華與許冠文以同一口徑跟我說『我聽導演講，你想我點做？』好感恩，獲兩大高手信任」。

陳茂賢表示拍攝時有個笑料，他心儀的百年歷史長生店，原本不肯借出場地拍攝，但得知有黃子華才答應；後來才知道不是演員黃子華，而是以前做燈光、在長生店工作的員工黃子華。黃子華聞言，唉了一聲笑說︰「何其多子華呢！」

相關字詞﹕陳茂賢 破·地獄

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