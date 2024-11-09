明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

電影夢超額完成 無想過攞影帝 黃子華：觀眾要我退就退 絕不賴死

黃子華不做「神」 隨時準備退休：觀眾不再喜歡自動消失

【明報專訊】64歲黃子華由「票房毒藥」變成「票房靈丹」，被封「子華神」，去年其主演電影《毒舌大狀》更創下1.15億元票房，成為香港史上最賣座華語電影。《毒舌大狀》後未有一部港產電影能再創票房紀綠，強如《九龍城寨之圍城》大收1.125億元亦不敵前者。黃子華新片《破．地獄》今日上映，連他也想打破《毒舌大狀》的票房紀綠，但他不認同自己有票房保證，更不想一鋪清袋打回原形，再要苦等20年才有戲拍。他表示自己比大家想像中更ready隨時退休，當感覺到觀眾不再喜歡自己，便頭也不回自動消失，絕不賴死！

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃子華的電影事業曾陷低谷，1992年與許冠文合演《神算》收3600萬元，票房成績理想，但翌年如坐過山車直插谷底，編劇兼主演《人生得意衰盡歡》僅收5.1萬元，敗得最慘烈；1994年《沙甸魚殺人事件》票房不過100萬。苦等7年，他與梅艷芳合作《男歌女唱》亦未能挽回頹勢，收127萬元；2002年自編自導自演的《一蚊雞保鑣 》只收17萬元，令黃子華再度受挫，更被封「票房毒藥」。之後的16年，他的電影事業停滯不前，直至2018年才等到第二個春天，與佘詩曼合演的《棟篤特工》勁收4470萬元，即被改稱為有票房保證的「子華神」，之後《乜代宗師》和《飯戲攻心》分別收2960萬元及7739萬元。到去年的《毒舌大狀》叫好叫座大收1.15億元，為他衝上人生頂峰。

22年前《一蚊雞保鑣》一鋪清袋

黃子華不承認自己是票房保證，稱電影好奇妙，像賭大細一樣，每次不揭盅都不知開什麼，有最好編劇和最好演員都可以開細，但不經意又會開大，所以本着鋪鋪清的宗旨，每部由頭再計。他呼籲如果大家想他遲一點退休，便以行動入場支持《破．地獄》，「20幾年前試過一鋪被清袋（指《一蚊雞保鑣》），幾乎20年無得拍戲，希望這次大家幫吓手啦！」他表示繼《毒舌大狀》後，希望自己再締造票房紀錄，別成為他最後「一鋪」。

談到現在每部電影都想破《毒舌大狀》紀錄，他稱不覺得自己是被追擊目標，正如《毒舌》導演吳煒倫所言，盼盡快有人破《毒舌》紀錄，最好是《破．地獄》做到，然後有另一部片打破《破．地獄》票房，影壇一片興旺，皆大歡喜。在演出上，他沒有超越自己的壓力，「演員有演員的工作，幕後有編劇、導演及攝影等崗位，電影講求團隊精神，我每次都是盡做」。如何減壓？他笑言：「心態是退休啦，仲有乜嘢壓力，若失敗我就退休。（電影失利，可靠棟篤笑和舞台劇賣座挽回聲勢？）我比大家想像中更ready退休，唔好給理由自己，總之一跌下來就退，這個世界一係觀眾令你退，一係就自己退，我就盡量唔會自己退，觀眾要我退都無計，我唔會響度賴死，只要觀眾話『你夠啦』！得，我識做，唔會賴死。」

去年失落影帝沒半點不快

票房已取得成就，可覺得欠缺一個影帝殊榮？黃子華認為更加荒謬，「我的電影夢是有戲拍就得，但竟然不小心有好票房成績，願望清單已超額完成，影帝並不在我願望清單裏面。我現在好隨緣，希望繼續拍到些有質素又受觀眾喜愛的電影，已經好開心，做電影已沒有任何壓力，但不代表我已經滿分」。

黃子華去年憑《毒舌大狀》首度角逐香港電影金像獎影帝，呼聲甚高，可惜最終敗給《金手指》梁朝偉。他斬釘截鐵稱沒有半點失落和不快，因根本沒有一絲希望想過得獎，他笑說：「當部戲一個獎都無，我真的有一絲希望有個獎攞，最終攞到最佳電影已滿足了。」再接再厲？他說：「唔知你相信與否，我真係唔緊張獎項，我唔緊張到……講出來會令人覺得我好囂張，總之我唔緊張到唔緊張啦。」

視許冠文偶像 配合演出好過癮

黃子華和許冠文繼《神算》後，相隔32年再合作《破．地獄》，上次是喜劇，今次是正劇，但同樣有火花，「許冠文是我偶像、老闆及老師，亦是朋友，對住許冠文，我不會用火花去形容，我會用服務去配合我心目中另一個李小龍，他出左拳，我就要出右腳，他出左腳，我就要飛出去，總之會配合他去做。好過癮，戲裏戲外都有很多感情，但是否過足癮呢？所謂『足』這東西，我仍在地獄裏，人人都是貪心，永遠無話知足，有更多就要更好，但該片都已經跟觀眾有交代，有機會我會再把握」。他指今次大家會見到一個不一樣的許冠文，覺得對方有種重量感，若非許冠文來演，整部戲的質感完全不同，「對我來講，『文哥』這個角色非許冠文莫屬。反而我想問，無黃子華，他會否參演？」子華表示與許冠文每場對手戲都深刻難忘，特別是他們在茶樓飲茶一起唱南音那幕，包含着很多感情，相信自己多年後仍會記得這場戲。他沒刻意去想該如何拿揑，跟着劇本順住做，自自然然就入戲。

讚破地獄好型 拍得好睇型上加型

該片講述每個人出世後就倒數面對死亡，他如何看生死這議題？黃子華說：「導演安排了一場破地獄給我看，覺得非常型，世界上有三大葬禮，恆河邊的燒屍、西藏天葬及破地獄；破地獄是一個狂野的派對，那怕背後的含意是什麼，但在現場看完禁不住拍掌。透過一個狂野派對講最終極的生死話題，型囉，還要拍得好睇，型上加型。」又笑言現在是「一代型男」，認為自己如何看死亡不重要，死亡精彩之處在於一日未來臨，驚慌與否的想法都是廢話，「驚唔驚都好，來到你面前這刻先講啦，但來到你面前已經不重要，因你已經死了！講這個話題，我可以講足幾日，因我在讀書時已不停思考這問題」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕神算 毒舌大狀 破·地獄 黃子華

上 / 下一篇新聞