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娛樂

【開箱】《焚城》劉德華演前高官 為人禍比天災可怕定調

【明報專訊】《別叫我「賭神」》潘耀明執導，劉德華、莫文蔚及謝君豪等合演災難片《焚城》，11月1日陸港同步開畫，內地首周末票房收8000萬人民幣，擊敗超級英雄片《毒魔：終極一舞》成為冠軍，截稿前上映7天累收1.25億，成績不俗；香港首3日亦突破1000萬大關，刷新今年下半年華語片最高開畫紀錄。電影以巴西戈亞尼亞嚴重放射性污染事故為藍本，把舞台放在距離深圳大亞灣核電廠只有50公里的香港，加強這個暗黑寓言的可信程度。

官員卸任變身環保專家

《焚城》以倒敘方式開場，劉德華扮演香港回歸前的政府高官，在財經論壇上引用狄更斯《雙城記》金句：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」坐在台下的富商王敏德則意興風發地舉起香檳酒杯說：「祝我們生意愈做愈成功。」然後鏡頭一轉，劉德華chok樣對着鏡頭道出本片主題：「人禍，比天災更可怕。」短短幾分鐘已為電影定下基調。

時間推到10年之後，劉德華喪妻並卸下官職，轉任環保專家，同年新界北區皇后山垃圾回收場發生核廢料泄漏事故，傷亡人數不斷攀升，劉德華奉召出任政府專家顧問，協助制定應對方案；劇情由此以雙線交錯推進，一是社會上層的政府高官閉門會議，另一是消防人員衝上前線救災，兩者由劉德華一角串連起來；事緣他在當官期間，犯上決策失誤，間接導致今次災難，因此帶着贖罪之心，誓要彌補過錯，就算犧牲性命也在所不計。

《焚城》故事起點，大致取材「戈亞尼亞事故」，都是貧民從廢棄醫療儀器中取出含有放射性物質銫-137的零件，打算轉賣圖利，結果受到輻射影響而承受惡果，更波及附近民居而導致大量傷亡。新片無意批判基層因無知而闖禍，而是把矛頭直指官商勾結的影響，恐怕比核輻射事故來得嚴重。戲中莫文蔚飾演署任行政長官，跟保安局長鄭則士、消防處長林保怡等早已不滿劉德華的行事風格，彼此針鋒相對，明顯「對人不對事」，把無辜市民的生命財產拋諸腦後。

另一方面，莫文蔚的丈夫周文健勾結富商王敏德，在政策包庇下「合法」經營電子廢物轉運生意，王敏德把「貨物」囤積在周文健的回收場內，間接造成這場悲劇。其後劉德華想到把回收場附近的豪宅地盤炸毀，利用百噸石屎封存核廢料，身為建築商的王敏德不忘討價還價，拒做賠本生意，把奸商醜態發揮得淋漓盡致。

消防員救人場面扳回分數

《焚城》拍攝官場上的「口水戰」，壓迫感不算強，一班資深演員的表現亦未見突出，尤其是飾演天文台長的區嘉雯，莫名其妙地表現「驚青」，更令人摸不着頭腦，很難令人聯想起她憑《叔·叔》贏得香港金像獎最佳女配角的精彩演出。反觀梁仲恆、王丹妮、魏浚笙、何啟華等年輕演員扮演消防員角色，主要負責救火救人等動作場面，既熱血亦感動，為電影扳回不少分數。

過去港產片拍過不少令人印象深刻的消防救災作品，例如《十萬火急》、《救火英雄》等，都拍得緊張刺激，《焚城》野心更大，災場不止一處，而是整個香港，戲中描寫市民在核輻射事故下的恐慌心態和「盲搶」行為，純屬蜻蜓點水，當然難以跟HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》相提並論；但特技場面仍算可觀，無論是回收場的冲天大火、儲水庫的壓軸爆炸，視覺效果都頗震撼，逾億製作費可謂用得其所。

上映日期：11月1日

相關字詞﹕謝君豪 莫文蔚 劉德華 焚城 開箱

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