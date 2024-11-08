不滿特朗普再當選總統 《芭比》亞美利卡趕移英潮

據英國《每日郵報》報道，亞美利卡法拉娜早前現身倫敦市郊巴恩斯，參觀一所私立學校的開放日；據報該校有不少名人子女入讀，亞美利卡計劃送現年分別6及4歲的子女到英國受教育；隨着特朗普再次當選美國總統，亞美利卡去意更堅定。不過有消息指她並非永遠離開，為了工作及支持拉丁裔婦女的活動，她還是會回到美國，只是替子女着想才決定移居英國。

賴恩高斯寧一家定居倫敦

對於離開美國的決定，亞美利卡法拉娜絕不孤單，原籍英國的《驕陽似我》美妮哉花（Minnie Driver）和「黑鳳凰」蘇菲端納（Sophie Turner）都已返回故鄉，前者今夏接受英媒訪問時表示，雖然在洛杉磯生活近30年，也是時候回到英國；她當時稱若特朗普當選，就更難回到洛杉磯生活。蘇菲跟美國男歌手Joe Jonas婚後育有兩女，並在美國生活，隨着兩人離婚，加上槍械暴力與有關女性墮胎權「羅訴韋德案」被推翻，她決定重返英國居住。

《Barbie芭比》賴恩高斯寧跟太太兼《情場絕橋王》女星伊娃文迪絲（Eva Mendes）早前帶同兩女兒移居英國；伊娃接受英國《泰晤士報》訪問，稱他們一家現居於倫敦諾丁山，並大讚居所附近的共用花園很美好。據報賴恩夫婦不想兩名女兒跟其他名人孩子一起成長，所以決定離開洛杉磯。

另外，《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）自從與前妻安柏赫特（Amber Heard）的連串誹謗官司完結後，也想回歸平靜生活，因此有意移居英國。現正在英國拍攝新片《Three Bags Full: A Sheep Detective Movie》的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman），雖然來自澳洲，但到荷李活拍戲後，一直在美國生活，自從離婚後，他想住近在英國的妹妹及母親，所以正考慮移居當地。

金像影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）在英國拍攝新一集《BJ單身日記》期間，以500萬美元租住排屋，隨着與英國演員Ant Anstead的感情升溫，她亦考慮長居英倫。