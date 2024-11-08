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娛樂

【娛樂場】內地劇《夢中的那片海》 肖戰李沁呈改革開放北京年輕人奮鬥史

【明報專訊】「流量男神」肖戰與《慶餘年》李沁主演內地劇《夢中的那片海》，去年首播爆紅，在豆瓣網達7.5分，網民力推為「年代劇」之一，近日在港台電視31播映。劇集描繪1970年代的北京年輕人，如何在改革開放下為理想奮鬥，人物角色關係在友情、愛情與夢想間碰碰撞撞，情節有起有落，引人入勝，時跨30年。《夢中的那片海》除獲第34屆電視劇飛天獎「優秀電視劇」提名外，肖戰憑此劇奪第二屆中國電視劇年度盛典「年度突破男演員」，演技獲認可。

重慶人肖戰苦練北京腔

肖戰飾演的肖春生經歷高考、參軍、從商，從中漸漸找到自己的人生方向。在重慶長大的肖戰與角色肖春生的成長背景大相逕庭，肖戰承認拍攝時遇到最大挑戰是要拿揑北方人說話獨有的輕重音，「因為我是重慶人，所以那個（說話）節奏會不太一樣，要特地去模仿」。

為了演活在北京長大的男生，肖戰花了近一個月時間，跟台詞老師苦練北京腔外，還在冬天時親身去什剎海附近的胡同，感受北京氛圍。他在那裏與北京大爺（老人家）下棋，看他們打牌聊天，還看了很多描述1970年代的影視作品，開拍前落足工夫做好準備。

真情流露標眼淚

肖春生的人生經歷起起伏伏，由最初滿懷熱腔當軍人，卻在一場戰爭中被炸傷雙腿，無奈退伍回鄉。同一時間，父親去世，女友狠心分手，令他瞬間陷入人生低谷。肖戰演繹時，研究如何表達這種複雜心情，「是很密集悲傷情緒，又不能每一場都演得一樣，我要做一些不一樣的層次，在同樣的悲傷情緒裏，做一些調整，呈現不同的狀態」。

肖戰稱劇中最感觸的一幕，是他坐輪椅被佟曉梅（李沁飾）推着下火車，與姊姊相見那一刻，眼淚忍不住直流，「這種真摯的情感，很難被複製，是當下的處境觸發出來的」。這一幕播出後，不單令觀眾動容，網民更大讚肖戰近年的演技大有進步。

與李沁合作無間 首演情侶

肖戰與李沁過往多次合作，都沒湊成熒幕情侶，兩人於《夢中的那片海》首演情侶。李沁飾演佟曉梅，性格溫和嫺靜，其實骨子裏很有主見，對事業別有態度，立志當醫生。對感情同樣有自己原則，喜歡肖春生的她，明知對方心有所屬，選擇暗暗愛慕，默默為對方付出。隨着長時間相處，肖春生終感到佟曉梅一直以來不曾說出口的愛意，最後有情人終成眷屬。

李沁認為佟曉梅的人物性格，是讓她能獲美滿愛情關係的主要原因，「她是個內外反差非常大的人，也是這種堅定的力量，從而獲得自己想要的幸福」。

《夢中的那片海》 港台電視31

11月6日起（逢周一至五）晚8時35分

相關字詞﹕娛樂場：夢中的那片海

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