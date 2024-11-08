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娛樂

未見過雪 恨偕家人外遊度白色聖誕 盧瀚霆擬邀隊友開P

盧瀚霆想約MIRROR兄弟開派對 買啱心水禮物交換無難度

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日出席尖沙嘴舉行的美髮品牌期間限定店巨型聖誕樹亮燈儀式，逾百「神徒」（粉絲暱稱）迫爆商場撐偶像，場面熱鬧。Anson Lo亮相前，現場播出《Hey Hey OK！》，全場「神徒」跟着唱。Anson Lo表示想邀所有隊友開派對交換禮物慶祝，又有心願與家人去旅行過白色聖誕。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Anson Lo甫現身，一班「神徒」歡呼尖叫，他在台上表示MIRROR即將推出新團綜，今年結束前，還有數次公開表演，期待在舞台上再與大家見面。

最愛一家四口佈置聖誕樹

說到聖誕節，Anson Lo希望今年可以與MIRROR眾隊友開派對慶祝、交換禮物，「對上一次開派對以年計，同時期待與家人共度聖誕節，因一家四口最喜歡聖誕節，每年都會一起佈置聖誕樹，以前會買一大棵聖誕樹，現在改變買幾棵細，擺放在家中不同角落。近年還多了愛犬『囡囡』Amber相伴，可以攬住牠一起過聖誕，好開心」。

Anson Lo受訪時稱今年聖誕節真的希望MIRROR隊友夾到期一起開派對，稍後會主動邀約他們。他認為要買多份禮物交換不辛苦，因熟悉大家性格，知隊友喜歡什麼，「會買些實用物品，知有成員需要家電」。

拍新團綜學識炒菜奄列

會否與家人旅行過白色聖誕？Anson Lo說：「我未見過雪，都想過白色聖誕，好浪漫，舉家旅行是我心願，度期中。」談到MIRROR在新團綜《MIRROR Chef》大顯廚藝，Anson Lo笑說：「我除了驚魚，現在最驚被問在團綜煮什麼？廚藝有否進步？我藝廚是進步了，仍有進步空間，現在識炒菜和奄列。」有沒有煮魚？他說：「沒有，大家對我很好。」

MIRROR本月10日、11日舉行兩場fans meeting慶祝成軍6周年，Anson Lo透露屆時與粉絲有互動環節和玩遊戲，MIRROR會獻唱團歌，「今年舞台有別於以前，所以要重新編排，我們已排練好」。他為美髮品牌活限定店巨型聖誕樹亮燈，問會否擔心脫髮問題，Anson Lo笑稱：「我暫時沒有這方面的煩惱，護髮心得是均衡飲食和多喝水，保持個人健康，相信可以護髮。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）

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