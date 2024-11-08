被讚「神級演技」愧不敢當 楊茜堯有信心再封視后 視自己為勁敵

記者：柯美

攝影：劉永銳

楊茜堯感謝觀眾對其演技讚賞，雖說6年沒回無綫拍劇，實質沒拍劇兩年，拍《黑色月光》時也擔心自己演技會否退步，因未拍過以女性為題材的劇集，角色又有段黑暗過去，加上之前有類似劇種，覺得觀眾一定會比較，不過拍攝時沒多想，一心演好角色余滿月，盼帶給觀眾新鮮感，出來反應是她意料之外。

變身「醜人」成子女「眼中釘」

看回自己演出會否也心寒？楊茜堯稱沒有，「角色經歷那麼多事情，內心存仇恨，觀眾睇到心寒，因非大奸大惡，只是為復仇而表露的恨意。大家可能少睇我演這類型角色，距離上次演奸角已是多年前」。老公羅子溢會否覺得她恐怖？她笑說：「佢話我本色演出，多年來都是扮演賢妻良母角色，我笑他現在才醒覺太遲了！」被指隔住熒幕都感受到她的霸氣，會否同樣霸氣回歸拍劇？楊茜堯謙虛否認，稱自己沒離開過，劇本打造了一個很好角色，又有幸演出。她否認在家同樣霸氣：「子溢主要負責陪小朋友玩，我負責瑣碎事和最頭痛的揀學校、學業和課外活動。」她笑言做「醜人」時變成小朋友的「眼中釘」。

開心劇集帶挈多商演搵錢

楊茜堯不認同自己已到「神級演技」，只是隨心塑造余滿月角色，剛巧觀眾喜歡這種感覺，「現在觀眾睇戲未必喜歡太誇張，喜歡睇平實和內心戲，他們識得分析我的面部表情，跟我一起墮進角色，亦不覺得自己是全能演員，全能演員要唱、跳、演，我只可以說是演而優則唱，還有進步空間，未來想挑戰喜劇。」她很開心內地和香港觀眾都喜歡《黑色月光》，內地點擊率和談論度很高，承認劇集帶挈很多商演和工作機會，酬勞吸引，不過還是以小朋友為大前提，盼取得平衡，感激家人、母親、老公支持，幫手照顧小朋友，讓她外出工作沒後顧之憂。

首跟胞姊演姊妹真情流露

楊茜堯與胞姊楊卓娜劇中首演姊妹，最初擔心家姐演家姐感覺很奇怪，觀眾會「跳戲」難以投入。二人出奇地真情流露，體會到劇中她們一起經歷心痛的感覺，拍攝時好流暢，加埋黃翠如飾演性格脆弱的妹妹，3人毫無違和感。問到私下與楊卓娜有否鬧交？她表示當然有，小時候爭玩具和互相駁嘴，不過無損姊妹情，「我和家姐感情好好，因各自有工作和家庭，不常見面，不過我哋住得近，有時一個月都會見一次」。

說到成為今年視后大熱，可有信心？楊茜堯說：「信心一定要有，其他劇集都是大熱，獎項得一個，留給觀眾投票吧！我對獎項睇得好淡，平常心面對。《黑色月光》已有熱度和口碑，對我而言已有一份好好的成績單，有獎是錦上添花，在我的事業成就再添燦爛一頁，有美好回憶。是否好重要？當然不是，最重要是小朋友的將來，如何培育他們，以及自己的演出更上一層樓。不過獎項可讓子女看到媽咪努力，從而鼓勵他們，凡事要盡力去做。」

將視帝一票投給老公

《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣是否她的勁敵？楊茜堯謂：「最大勁敵是自己，正如《黑色月光》入面的對白『你捧得幾高，就有機會跌得幾低』，不要將所有人變成敵人，每個都是公平競爭的對手。今次幸運地有這麼好的角色給我發揮，下次接拍的角色未必那麼出色，要如何突破自己才最重要。」她透露會跟老公討論彼此的演出，之前對方演的《婚後事》，她看完都會給意見，「他在《婚後事》真的演得很好，有很多迴響，可能觀眾喜歡睇貼地，接近現實的東西，他演的角色是很多年輕人和夫婦都遇到的問題，有很多情感和內心掙扎，令觀眾產生共鳴，會將視帝一票投給他」。

場地提供：都會海逸酒店

髮型：Jan Chiu

服裝：marella

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