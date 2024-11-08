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娛樂

唱動畫《奧術》第二季主題曲 陳奕迅認難唱 練到爛熟錄音

【明報專訊】陳奕迅（Eason）3年前為電玩遊戲改編的動畫劇集《英雄聯盟：奧術》獻唱主題曲《孤勇者》大受歡迎。《奧術》第二季即將推出，動畫內共有22首歌，分別由世界各地歌手演唱，包括美國搖滾樂隊Imagine Dragons、美國創作男歌手d4vd韓國、男團Stray Kids和美國搖滾樂隊Linkin Park新主音Emily Armstrong等，Eason是唯一華人歌手，獻唱中文主題曲《這樣很好》。

怕失聲 不能錄太久

Eason說：「我跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣沒斷過，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣。緣分一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷後，唱到《這樣很好》覺得很感動。」他用兩個多小時錄好《這樣很好》，承認歌曲難唱，不可能錄很長時間，否則會失聲。他花了一段時間了解歌曲故事內容，副歌部分需要用很多能量才可完成，飈上高音時，情緒到自發向上飈，一口氣唱完，沒有分段錄。

問到會不會是他唱過最難唱的一首歌，Eason想了想說：「《苦瓜》 、《浮誇》都不易唱，沒有感覺《這樣很好》最難唱，只可說身為歌手，練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌，才進錄音室是最好，沒有最難唱，練得多便可。」

《英雄聯盟：奧術》第一季2021年創下Netflix所有影集中首播一周內最高紀錄，於52個國家及地區的Top 10節目皆居榜首，在美國排行第二。2022年《英雄聯盟：奧術》成為第一部獲黃金時段艾美獎最佳動畫節目獎的網路劇，同時獲得安妮獎最佳大眾動畫暨電視廣播製作獎。

娛樂組

相關字詞﹕奧術 這樣很好 陳奕迅（Eason）

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