黎芷珊《戰場上》內容惹議疑遭腰斬 網民指偏頗稱投訴 改播王祖藍《一條麻甩在汕頭》

娛樂組

黎芷珊前往戰火地區拍攝《戰場上》，備受外界關注。她在節目宣傳片中說：「點解要殺戮？一年前在加沙邊境有過千以色列人被殺、被綁架，一年來，加沙地帶被狂轟濫炸，最少4萬人喪生，俄烏戰爭傷亡慘重，從未試過一次拍攝旅程，面對那麼多死亡和摧毀，慶幸的是，摧毀不了的是人的意志和希望。」

僅播兩集 無綫平台全線下架

首5集《戰場上》集中描述烏克蘭情况，周二（5日）播出第二集後，前晚原本播第三集，節目調動改播《特朗普重掌白宮》特輯。《戰場上》播出後，引起外界爭議，facebook群組Save HK（救救香港）有多名網民發文表達不滿，稱節目單方面拍攝烏克蘭情况，未有提及俄羅斯一方，惹起質疑有偏頗，有人發起要向無綫及通訊事務管理局投訴，要求腰斬節目。前日有網民發現在myTV SUPER及官方網站已搜索不到《戰場上》，惹下架揣測。

有傳無綫為平息風波，決定停播《戰場上》，昨晚翡翠台晚上10時30分播《特朗普重掌白宮》特輯，一度有指《戰場上》將會在今晚播完第3集後暫停，但昨晚的節目表顯示，今晚同樣播《特朗普重掌白宮》特輯。至於下周一至五晚10時30分時段，節目表顯示改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》，《戰場上》無聲無息在節目表中消失。《明報》昨日就《戰場上》腰暫一事向無綫及黎芷珊求證，至截稿前均未有回覆。

監製稱曾志偉提出到戰火地區拍攝

黎芷珊日前與《戰場上》監製蘇敏儀和攝影師樺仔亮相另一節目《流行都市》接受訪問，蘇敏儀被主持問到如何構思到戰火地區拍攝？她稱有日撞見無綫總經理曾志偉（節目內容營運），對方問她去不去拍？她覺得好，曾懷疑是否可以，之後經過資料蒐集，覺得可行，由2月構思到播出約9個月。至於選在烏克蘭及以色列，因這兩個地方正打仗，是香港人關心的。黎芷珊今次是自薦前往拍攝，稱做了30幾年藝人訪談節目，好想跳出框框有所改變，「我細閱所有資料，了解情况後，膽粗粗應徵做主持，我的家人知道都曾經反對，但反對不來，覺得自己已經大個，有自由決定想做什麼」。