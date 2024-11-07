【開箱】《殺手之怒》 細孖墮崖 大孖變疑兇

挪威短篇小說改編

《殺手之怒》講述私家偵探Nick獲邀到希臘克里特島調查一宗失足墮崖事件，聘請他的Penelope，丈夫Elias來自島上最富有且勢力龐大的家庭，墮崖慘死的是Elias同卵雙胞弟弟Leo。Penelope向Nick透露，自己家境欠佳，在牛津念大學時認識Leo在先，及後轉投Elias懷抱，婚後隨夫遷居島上；她跟Leo一向關係不錯，指對方是攀石好手，加上非常熟悉現場環境，因此Penelope認為Leo不可能攀石出意外墮崖，認定事件有可疑，矛頭指向Elias，並囑咐Nick不能讓夫家的人知道她聘人私下調查。

《殺手之怒》改編自挪威作家Jo Nesbo的短篇小說《The Jealousy Man》，Jo跟扮演男主角Nick的祖瑟夫哥頓利域齊任監製；導演菲臘拉葛（Philippe Lacote）前作《西非夜譚》曾代表科特迪瓦角逐奧斯卡最佳國際電影，又贏得多個影評人獎項。幕前陣容亦不弱，除了祖瑟夫，《小謊言》莎蓮活莉（Shailene Woodley）扮演Penelope，《永恆族》理察麥登（Richard Madden）則一人分飾Elias及Leo兩角。其實為了令故事更豐富，在嫉妒這主題上，編劇安排Nick也是妒火中燒之徒，以前在紐約當警員的他，因工作關係，與太太漸漸疏離，後者更婚內出軌。導演又故意把回憶「斬件」，留下懸念，給觀衆錯覺，以為Nick跟「兇手」一樣，犯了殺戒。

片中的孿生兄弟關係，不難令人想起《墮樂迷城》加拿大導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）的舊作《孽扣》，長得一模一樣的兄弟透過同一母親同一天來到世上，緣分本應深厚，卻演變成相生相殺的仇恨。誰說同根生的孿生兒就什麽都可以分享？《殺手之怒》裏的兄弟便是如此，在父親「培訓」下從小形成競爭局面，加上母親偏心，變成無可挽回的家庭悲劇。當然，懸疑片的扭橋反轉情節，《殺》片不缺，只是拍得過於平淡而已；才32歲的莎蓮活莉看來也魅力不足，難以說服觀衆，她是足以讓型男兄弟內訌的禍水紅顏。

經營創作者平台

現年43歲的祖瑟夫哥頓利域影齡超過30年，除了《無敵當家》之外，曾在《黑色交易》扮演《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）的兒子；他長大後主演《心跳500天》，扮演由熱戀、失戀到治癒的男孩，十分討喜；之後接連演出《潛行凶間》、《蝙蝠俠：夜神起義》等賣座作。他近年的演藝焦點似乎不在主流商業片，很多時寧選擇《斯諾登風暴》、《命懸一線》、《愛的練習曲》等小品。串流平台更成為他的棲身之所，除了《殺手之怒》，他還演出了在Netflix上架的《超能計劃》、《妙探出差：艾索福里》等。或者他創辦的創作者協作平台HitRecord才是其事業重心，後者是一個讓藝術家能發表音樂、影片、文字及畫作的平台，並能進行集資。2019年他便向網民徵求香港最美畫面及錄音片段，其後製作成《Hong Kong Never Sleeps》短片，當中不但有香港美景、城市地標，還有當日社會運動的影像。已是三孩之父的祖瑟夫，對家事向來低調，據報其妻Tasha McCauley是機械人研發公司的CEO，並且是OpenAI的董事之一。