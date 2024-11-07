明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《爸爸》失落東京國際電影節大獎 梁朝偉稱評審過程緊張刺激

【明報專訊】為期10日的第37屆東京國際電影昨日閉幕並頒獎；入圍主競賽單元的港產片《爸爸》全軍覆沒，日本電影《敵》大捷，拿下東京大獎之外，該片吉田大八及長塚京三分別奪得最佳導演及男主角獎，並且相隔19年再次由日本電影及演員贏得東京大獎和稱帝。評審主席梁朝偉透露，評選過程緊張刺激，幸與其他評審意見一致。

文：蘇珮欣

第37屆東京國際電影節昨日閉幕，華語片是今屆焦點，入圍主競賽單元15部電影中，華語片佔5部，包括易烊千璽主演《小小的我》，趙麗穎擔綱的《喬妍的心事》，董子健自編自導自演《我的朋友安德烈》，張艾嘉主演台灣片《女兒的女兒》，以及翁子光執導、劉青雲主演的港產片《爸爸》。

相隔19年日片再摘大獎

《爸爸》日前在東京首映，獲觀眾讚好，可惜最終與獎項無緣。今屆主競賽單元至高榮譽東京大獎，由日本片《敵》奪得，獲頒300萬日圓（約15萬港元）獎金。《敵》片導演吉田大八及男主角長塚京三，分別拿下最佳導演及男主角獎，各獲30萬日圓（約1.5萬港元）。共贏3獎的大贏家《敵》，亦繼2005年《向雪許願》捧走東京大獎及男主角佐藤浩巿稱帝後，相隔19年再有此佳績。

《敵》講述退休教授在妻子離世後，獨居日式古老寓所，某日接獲敵人正前來找他的信息。扮演教授的長塚京三現年79歲，曾演《月之戀人》、《花撚》及《篤姬》等，兒子長塚圭史執導舞台劇，新抱則是《美麗人生》女星常盤貴子。長塚京三領獎前先與評審主席梁朝偉握手，並說：「嚇了一跳，一直坐立不安。最近正在想是否要退休，妻子好像有點失望，我也想在這個圈子再試一次。感謝東京國際電影節，謝謝支持我的所有人。」長塚其後在記者會稱從影50年，沒想過會得獎，表示演出《敵》竭盡所能，「外景場地離寓所很遠，每日往返十分辛苦，感謝妻子照顧我的起居飲食，讓我有足夠休息去演戲」。

《敵》吉田大八奪最佳導演，10年前執導的《紙月人妻》助女主角宮澤理惠在東京影展封后。吉田從評審之一杜琪峯手上接過獎座，「我不確定自己是否好導演，但這絕對是一部好電影，我意識到盟友與敵人的數量驚人」。

出爐影后學梁朝偉眼神演戲

最佳女主角落在《Traffic》Anamaria Vartolomei身上，她未有現身，預先拍片道謝，稱對得獎感光榮，感謝導演及想與工作人員分享殊榮。她特別提到梁朝偉是傳奇演員，十分欣賞對方，藉此難得機會感謝他。她稱其角色很寡言，正是參考梁朝偉如何用眼神演戲，形容他是著名用眼睛說話的男人。

評審委員特別獎由哥倫比亞電影《Adios Amigo》奪得；最優秀藝術貢獻獎及觀眾獎，分別落在內地片《我的朋友安德烈》及《小小的我》身上。土耳其電影《Apollon by Day Athena by Night》則撼低香港《不赦之罪》，拿下「亞洲未來」單元最佳電影獎。

評審團主席梁朝偉在閉幕禮尾聲發言，多謝東京國際電影節及杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）等評審拍檔。梁朝偉說：「（評審）過程緊張刺激，好驚找不到優秀電影，但又好驚太多優秀作品，最終找到一部大家也喜歡的。恭喜所有得獎者，期望不久的將來在東京影展再跟大家見面。」

相關字詞﹕港產片 梁朝偉 日本電影 爸爸 第37屆東京國際電影節 東京國際電影節

上 / 下一篇新聞