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娛樂

【娛樂場】《邪Mall》 姜皓文王家晴「父女檔」對抗殭屍

【明報專訊】姜皓文聯同首次拍戲的COLLAR成員王家晴（Candy）、楊偉倫主演由黎震龍執導的殭屍片《邪Mall》，上月31日萬聖節上映。電影以「死場」為背景，講述位於舊區的全寶商場即將清拆，昔日人流興旺，如今變成死場，幾乎人煙絕迹。

商場的「結界」意外被60年一遇的最陰日——「三破日」打開，釋放出古怪橙煙，吸入者生水泡、流膿，最終變成「殭屍」，一眾租戶和訪客人人自危，紛紛表露人性真面目，在商場展開大「屍」殺。

影碟舖老闆森哥（姜皓文飾）、森哥女兒阿欣（王家晴飾）和風水師麥師傅（楊偉倫飾）聯手守護未能逃走的幾名街坊，拼命抵擋殭屍襲擊。但不論武力或符咒也無法將殭屍消滅，奇怪的是非每個人死後都會變殭屍，經歷一場人屍大戰後，商場已如煉獄。麥師傅從祖傳的「天書」得知，殭屍原來與「七魄」有關……

開夜班遷就商場營業時間

姜皓文演的演森哥熱愛電影，性格固執難搞，卻一生盡力為Candy飾演的女兒阿欣準備最好。阿欣亦相當孝順，時常花時間幫爸爸看舖。遠親不如近鄰，楊偉倫飾演鄰舖麥師傅，與父女二人關係友好，共同面對商場出現的劫數。

姜皓文首次拍殭屍片，大讚過程非常緊張刺激，透露戲內不單止有殭屍出現。今次於舊商場取景，難度是要遷就商場營業時間，因此全開夜班，加上商店收舖後商場會熄冷氣，場內又舊又熱又無窗，一眾演員拍到不知時間。他稱電影除感官刺激外，還有溫情一面，「很喜歡與Candy的一段父女情，有感無論親情或友情都需要付出，不能空口講白話」。

首度拍戲的Candy表示有黑哥（姜皓文）及楊偉倫傍住，很有安全感和好幸福，「知道部戲會喺萬聖節上映，有種中西合璧感覺，因為今次部戲夾雜中式三魂七魄元素，但係在一個西方的鬼節上映，覺得好有趣」。楊偉倫笑言：「知道萬聖節上映，感覺好得意，希望觀眾入戲院應節，可以當入咗一間鬼屋探險。」

荷李活特技化妝師設計殭屍造型

《邪Mall》為加強視覺效果，邀請曾參與《復仇者聯盟：無限之戰》、《移動迷宮：焦土試煉》等多部荷李活電影的特技化妝師Mark Garbarino設計殭屍獨特恐怖造型。

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