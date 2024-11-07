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娛樂

當「仔仔」經理人 王賢誌辭任家族生意董事職位

王賢誌做經理人跟「仔仔」簽約 辭任家族生意董事職位

【明報專訊】王賢誌昨日以監製身分率領無綫《仔仔一堂》和ViuTV《Boyscation Too》8名成員出席記者會，宣布12月19、20日假新蒲崗東蒲場館舉行兩場《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》。眾男一起玩遊戲時，HoHo即興除衫騷肌，Lori跑上前為他貼膠紙遮兩點，場面搞笑。

Kendrick、Yiboh、Juzco拍節目時鬧出三角戀，Juzco不忿被指是第三者，早前在直播鬧爆Kendrick和王賢誌。王賢誌表示沒有嬲，「我擔心他們的情緒多過自己，相信Juzco只是一時火遮眼，所有成員都是素人，要公開性取向已有壓力，還要面對網民批判，我要有EQ，盡量安撫他們，做一個輔導角色」。 王賢誌直播時不禁落淚，承認很感觸，因做這個節目有點辛苦，多謝80歲的爸爸（王忠桐）在最後一集節目亮相分享感受，對他是很大支持力量，「很多人提議我開拍第3輯，但暫時沒有計劃」。

三角戀主角同場不尷尬

王賢誌很開心節目迴響大，最近跟兩輯節目的22個成員簽約，當上經理人，無論商演或公益工作都會接洽，首站舉行的香港粉絲見面會最齊人，之後部署帶成員到內地、台灣、馬來西亞等地做巡演，「現在身兼多職，爸爸允許我辭去家族生意王氏港建公司董事一職，但隨時可回去幫手」。

鬧不和的Kendrick、Yiboh、Juzco一起受訪，表示同場不尷尬，彼此已和解，Yiboh和Juzco公開確認情侶關係，Kendrick澄清與Yiboh只曾曖昧，沒有談過戀愛。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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