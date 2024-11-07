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娛樂

與圈中人拍拖派貼士 蒙嘉慧籲保錡毋須公開交代

【明報專訊】蒙嘉慧（Yoyo）自嫁鄭伊健後養尊處優，專心打理在日本福岡開設的房地產公司5年，最近重投幕前，伙ERROR成員吳保錡，以及親自點名和老公伊健合作電影《深宵閃避球》的陳海寧（Dee姐），主持ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》。

大讚Dee姐十分專業

Yoyo強調今次參與拍攝非獲重金禮聘，反而差點要貼錢，認為讓觀眾認識兩地文化，不失為一件好事，不過久未亮相幕前的她，最不習慣將私生活展露人前。Yoyo帶保錡和Dee姐到福岡不同地方體驗生活，大爆保錡上山斬柴無力，對她則毫無難度。保錡表示和Yoyo合作很開心，因對方不補妝令拍攝時間縮短，Yoyo說：「因家中化妝品已是10年前，少用不捨得買很多，求其拍完就算。」Yoyo對Dee姐評價甚高，稱對方帶埋熨斗做宣傳，十分專業。

自嘲適合肥30磅角色

Yoyo表示數年前有拍電視劇，不是完全絕迹幕前，「今次拍節目，自覺年紀做得兩拍檔阿媽，沒有年輕人那麼有活力」。可會再拍綜藝節目？她自言從不怕做綜藝，只是不知好不好看，不知現在觀眾喜歡看什麼，始終鍾意做演員，拍戲會開心些。Yoyo表示從沒拒絕幕前演出，還自嘲：「不知還有沒有角色適合我，個角色肥30磅應該啱。」由於很多人覺得她不再做幕前，所以不是很多人搵，若時間和故事適合，她會接拍。

拒伙伊健夫妻檔拍戲

Yoyo又有興趣回港拍飲食節目，自覺不需減肥，健康就得，「好寸講句，我認真想減不是太難，只是現在沒什麼原因刻意去減，還有上升空間，肥仔（梁業）都可以拍嘢，證明觀眾接受力很大，是大家將我和以前比較，只要當是全新的我就得啦！」不過她講明不會與伊健夫妻檔拍戲，「要做都唔係𠵱家啦！我們的話題不適合傾工作，一定會嗌交，傾去玩、遊戲、嘢食個默契會好啲，開心啲」。Yoyo向保錡分享與圈中人拍拖貼士，「我覺得拍拖是私人事，不需要理公眾，做回自己覺得舒服嘅嘢」。

記者：林祖傑

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