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娛樂

49歲徐若瑄患甲狀腺癌 公開近照報平安：我現在很好

【明報專訊】49歲台灣女星徐若瑄被揭今年初體檢時，發現患甲狀腺癌，由於及早發現做手術，目前情况已受控，正在恢復健康。徐若瑄昨日在患癌消息傳出後，於社交平台發文報平安說：「我現在很好呀！」她稱因為兒子，為母則強，要健康陪小孩成長，不會容易被打敗。徐若瑄透露因家族遺傳基因，有固定健康檢查，所以及早發現患病，隨即接受治療，因手術位置於喉嚨內，術後努力做復健，上堂學唱歌，重新找新的發聲位置，之後順利完成多個演出。

徐若瑄2014年和新加坡富商李雲峰結婚，育有9歲兒子Dalton；去年12月兩人發聯合離婚聲明，結束9年婚姻關係。回復單身的徐若瑄活躍演藝工作，最近忙於宣傳主演電影《乒乓男孩》，上月出席首映禮。

昨日台灣有周刊報道指徐若瑄去年12月宣告離婚，沒多久身體出了狀况，今年初經檢查發現患甲狀腺癌，她大為驚嚇，家人也很擔心，隨後立即就醫處理。據悉徐若瑄得知患癌時，剛離婚的她當場愣了，一度無法接受，崩潰問：「怎麼會是我？」不過很快就恢復平靜和理性，回家整理思緒與工作後，火速入院接受治療。

籲大眾定期身體檢查

徐若瑄昨日在社交平台上載精神奕奕、笑容滿臉的近照，發長文報平安，開首寫道：「我現在很好呀！」她說：「你們看這張照片，新竹的風好大，生活有風有雨，天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾。」徐若瑄透露一直有養身，亦有運動習慣及注意飲食營養均衡，「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗」。

徐若瑄對於有家族遺傳基因感無奈，還好全家都有固定健康檢查的習慣，才得以及早發現患病並且接受治療，她感謝所有醫療團隊照顧，覺得自己好幸運，又感謝天。徐若瑄同時提醒大家要定期做健康檢查，「畢竟有些問題，身體不會感到不適，但需要去處理。面對問題我們正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念」。

術後停工三個月 復健後即表演

徐若瑄談到手術後兩三個月內不適宜演出，畢竟手術的位置在喉嚨裏，配合醫生的叮嚀，很努力做喉嚨復健，勤按摩、物理治療，讓喉嚨不再有麻麻的感覺，早點康復，才能再好好唱歌給大家聽。她表示傷口癒合後，開始上堂學唱歌，「因為喉內肌群有些位置改變，花了一些時間，把每一首歌，一首一首的重新找到新的發聲位置、不斷練習。之後順利完成了澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35周年巡迴演出等（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音）。現正如火如荼的做電影宣傳。只是想跟小翅膀（指粉絲）們說：別擔心，我現在很好喔，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福」。

娛樂組

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