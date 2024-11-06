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娛樂

【開箱】《依法犯法3》曲折危情 律師變疑犯為第4季開局

【明報專訊】影視串流平台Netflix律政劇《依法犯法》（The Lincoln Lawyer），第3季上月17日首播，隨即成為英語節目收視榜亞軍，第2周更攀升至冠軍位置；此劇雖沒大明星擔綱，但穩打穩紮，曼路加西亞羅科（Manuel Garcia-Rulfo）扮演的主角律師Mickey Haller，在新一季除面對大毒梟和黑警之外，生命也受威脅，但結尾為客戶洗脫嫌疑後，他也面臨謀殺指控，曲折與危險程度，都遠超首兩季；爛番茄網綜合10篇評論文章，今季更獲100%滿分。

新案捲毒梟黑警

《依法犯法》改編自米高康尼利（Michael Connelly）的暢銷小說，他筆下另一人物Harry Bosch，既是《依》劇主角Mickey同父異母的哥哥，也拍成劇集《傲骨博斯》系列，不過在Prime Video播出，而且以查案及執法者為主。米高寫Mickey此角最早亮相2011年同名電影，由金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）主演，Mickey前妻Maggie和Lorna也出現在電影版。到拍成劇集，對Maggie和Lorna有更深刻描繪，前者與女兒Hayley同住，Mickey一度想與她復合，最終因職業理念不同而不果；任職檢察官的Maggie上季因升遷問題，帶着女兒Hayley遷往較遠地方。第3季中《奪命狂呼》妮芙金寶（Neve Campbell）扮演的Maggie戲分更少，只出現了一兩幕。相反Lorna與Mickey的調查員Cisco上季再婚，來到第3季Lorna要考律師資格試，更成為多集的亮點與笑位，包括在考場遇見騎呢考生，拿到律師牌後，「熟書」的她對案例和條文如數家珍，在法官面前，堪稱Mickey的最佳拍檔。律師樓另一要角Izzy今季參與更多行政及調查工作，司機之位轉交Hayley兒時保母的兒子Eddie，後者被控搶車，Mickey為他洗脫嫌疑後，以打工償還律師費，於是接替了Izzy的司機工作。Eddie跟Lorna一樣，是今季的笑點來源，除了在案件之間為Mickey帶來新觀點之外，本教健身的他，十分注重養生，經常為Mickey提供有關飲食營養的意見，又在網上教編織，經常帶來意外驚喜。

今季主線承接第2季尾聲，Julian涉嫌謀殺Giselle並向Mickey求助，稱對方生前曾稱若有麻煩可找Mickey幫忙；後者認屍時發現Giselle實為其線人及另一案件證人Gloria。Gloria是應召女郎，Julian則替她接生意，後者承認對方遇害當晚兩人曾爭執，但堅決否認殺害她。深入調查下去才發現，案件牽涉到大毒梟和黑警，難度是Mickey即使查出真兇，也難把證據呈堂。其後他更遭伏擊，雖大難不死，負責駕駛的Eddie卻喪命，不但令Hayley生氣，他更甚為愧疚。

今季良心主題

Mickey與上季對簿公堂的檢察官Andrea，互相吸引，感情升溫；編劇同時安排Andrea工作上遇到挫折，講述她處理的家暴案，雖令丈夫入獄，但後者以治喪為由保釋外出，卻因事忙，她忘了要致電受害者提防，結果造成妻子被丈夫復仇殺害的悲劇。Andrea良心受責之餘，向上司備案，向下屬傾訴，結果被出賣，貶到日常法庭輪班；加上Julian遭誣陷殺人後撤案，向控方民事索償，透過Andrea與Mickey兩個控辯精英，申訴執法與司法制度存在結構問題，這都是前兩季沒多提及的方向。

良心同時是第3季的重要主題，法理之外，良心也可治罪。Mickey替Julian洗脫嫌疑的關鍵，正是把不能提堂的證據給控方調查員Bishop細看，讓對方良心受責，和盤托出；後者多年前為了爭取兒子撫養權而缺錢，緝毒組黑警DeMarco乘虛而入，操控他成為共犯；Bishop雖然跟Mickey有過節，但知道Julian不是殺害Gloria的真兇，最後在庭上交代了跟DeMarco的關係，並吞槍自盡。這一幕相當震撼，扮演Bishop的《破案神探》賀特麥卡藍（Holt McCallany）十分好戲，把由好變壞的警察，從憤怒、羞愧、傷感到絕望的情緒一一呈現，跟Julian獄中遇刺和Mickey座駕捱撞的兩幕戲，同樣的曲折危情。

跟第2季尾聲一樣，今季最後Mickey本準備好好休假，卻在祝捷晚餐後，座駕遭警察截停，車牌被偷走之外，車廂中更發現其「熟客」兼騙徒Sam Scales的屍體；另一宗兇案出現，加上Mickey成為嫌疑犯，為第4季故事開局。

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