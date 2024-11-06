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娛樂

東京影展丹素華盛頓送抱 橋本愛感興奮

【明報專訊】烈尼史葛（Ridley Scott）執導《帝國驕雄II》前日在第37屆東京國際電影節將舉行座談會，吸引大批傳媒和100名影迷出席，擔任主競賽單元評審員的《告白》日本女星橋本愛更代表大會向4名主角：金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）、保羅麥斯卡（Paul Mescal）、康妮尼爾森（Connie Nielsen）和費特海辛爾（Fred Hechinger）獻花，丹素熱情回禮，摟着橋本愛合照，令她興奮大叫：「不敢想像！」

丹素華盛頓相隔11年再到日本宣傳，橋本愛問他可有四出觀光？丹素苦笑說：「我還未有機會出門。」首次訪日的保羅麥斯卡與年紀相若的費特海辛爾結伴到卡拉OK飲酒唱歌，保羅笑說：「我們唱了The Cranberries的《Zombie》、ABBA的《Dancing Queen》以及Shania Twain的《You're Still The One》等，除此之外，其他事情已經印象模糊了。」至於康妮尼爾森則選擇到明治神宮參觀，「看到小孩子穿著和服去參拜，令我覺得很感動」；她又自認是日本名導黑澤明與小津安二郎的粉絲，首次獲邀出席東京電影節感到榮幸。《帝國驕雄II》將於本月15日在日本開畫。

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