丹素華盛頓相隔11年再到日本宣傳，橋本愛問他可有四出觀光？丹素苦笑說：「我還未有機會出門。」首次訪日的保羅麥斯卡與年紀相若的費特海辛爾結伴到卡拉OK飲酒唱歌，保羅笑說：「我們唱了The Cranberries的《Zombie》、ABBA的《Dancing Queen》以及Shania Twain的《You're Still The One》等，除此之外，其他事情已經印象模糊了。」至於康妮尼爾森則選擇到明治神宮參觀，「看到小孩子穿著和服去參拜，令我覺得很感動」；她又自認是日本名導黑澤明與小津安二郎的粉絲，首次獲邀出席東京電影節感到榮幸。《帝國驕雄II》將於本月15日在日本開畫。