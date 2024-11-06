首次回鄉馬來西亞主演《搖籃凡世》 廖子妤廣東話太港式被要求重拍

記者：蘇珮欣

廖子妤（Fish）與《搖籃凡世》導演張吉安日前在東京接受本報訪問；Fish是土生土長馬來西亞人，雖然來港發展前，曾在大馬當臨時演員，擔正故鄉製作卻是首次，她稱意義重大，「身為馬來西亞人，在港發展多年，如今算是有少少知名度，覺得自己有責任讓香港觀眾更加了解馬來西亞文化、生活及社會問題」。

作品對應當下情緒自覺幸運

在馬來西亞拍攝《搖籃凡世》期間，Fish最難忘天氣很熱，其中一幕拍了15個take，「那場戲我要一氣呵成，拿着雨傘、手機兼抱住BB，走一條長路，再跟的士司機說很長的對白，加上時間緊迫，當時快要天光，心情焦急，頻頻NG」。

Fish稱《搖籃凡世》開拍前其實很擔心，「我太習慣香港的語言及工作模式，特別是廣東話，一般馬來西亞人說粵語會有一些口音，但這幾年在港工作，已故意調校到沒有口音」。她透露曾不自覺將對白說得太香港而要重拍。

憑《梅艷芳》贏得香港電影金像獎最佳女配角的Fish，近年電影一部接一部，有何方法演好每個角色？她稱沒有特別方法，自覺很幸運，每部作品幾乎跟當時自己的情緒相似，「例如這次我身體狀態甚差，出現皮膚敏感，精神狀態本已很迷惘，剛好配合角色內心世界」。

導演承認故意「折磨」Fish

Fish自言近年主力接演商業電影，新片比較藝術，「起初感苦惱，不知能否勝任，深怕自己演繹不到角色迷惘及抑壓的情感，但看了電影後，終於放下心頭大石，覺得演得不差，做到自己想要的感覺」。Fish稱拍攝時導演張吉安沒給她任何指示，讓她自由發揮，現今回想覺得導演是故意的。

去年憑《五月雪》獲金馬獎9項提名的張吉安，承認故意「折磨」Fish，「就是想她不說話帶點抑鬱的感覺，所以故意不給她指導，只希望她能夠保持住那分迷惘感」。被問到《搖籃凡世》題材跟日本導演是枝裕和執導的韓片《孩子轉運站》「撞橋」，張吉安稱看過《孩》片，但不怕撞橋，稱《搖》片籌備多年，而且兩者內容不同，《搖》片集中於疫情引發的女性問題，也加入許多馬來西亞的真實故事。