明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首次回鄉馬來西亞主演《搖籃凡世》 廖子妤廣東話太港式被要求重拍

【明報專訊】來自馬來西亞的廖子妤，首次主演大馬製作《搖籃凡世》，入選第37屆東京國際電影節「亞洲未來」單元，預計明年上映。《搖》片講述吉隆坡24小時營運的棄嬰保護艙，女義工發揮母愛，成為挽救初生嬰兒的「搖籃手」，過往卻受到性別不公的傷害。廖子妤表示由於來港工作太久，已調校廣東話至沒有口音，演出《搖》片卻因此被要求重拍。

記者：蘇珮欣

廖子妤（Fish）與《搖籃凡世》導演張吉安日前在東京接受本報訪問；Fish是土生土長馬來西亞人，雖然來港發展前，曾在大馬當臨時演員，擔正故鄉製作卻是首次，她稱意義重大，「身為馬來西亞人，在港發展多年，如今算是有少少知名度，覺得自己有責任讓香港觀眾更加了解馬來西亞文化、生活及社會問題」。

作品對應當下情緒自覺幸運

在馬來西亞拍攝《搖籃凡世》期間，Fish最難忘天氣很熱，其中一幕拍了15個take，「那場戲我要一氣呵成，拿着雨傘、手機兼抱住BB，走一條長路，再跟的士司機說很長的對白，加上時間緊迫，當時快要天光，心情焦急，頻頻NG」。

Fish稱《搖籃凡世》開拍前其實很擔心，「我太習慣香港的語言及工作模式，特別是廣東話，一般馬來西亞人說粵語會有一些口音，但這幾年在港工作，已故意調校到沒有口音」。她透露曾不自覺將對白說得太香港而要重拍。

憑《梅艷芳》贏得香港電影金像獎最佳女配角的Fish，近年電影一部接一部，有何方法演好每個角色？她稱沒有特別方法，自覺很幸運，每部作品幾乎跟當時自己的情緒相似，「例如這次我身體狀態甚差，出現皮膚敏感，精神狀態本已很迷惘，剛好配合角色內心世界」。

導演承認故意「折磨」Fish

Fish自言近年主力接演商業電影，新片比較藝術，「起初感苦惱，不知能否勝任，深怕自己演繹不到角色迷惘及抑壓的情感，但看了電影後，終於放下心頭大石，覺得演得不差，做到自己想要的感覺」。Fish稱拍攝時導演張吉安沒給她任何指示，讓她自由發揮，現今回想覺得導演是故意的。

去年憑《五月雪》獲金馬獎9項提名的張吉安，承認故意「折磨」Fish，「就是想她不說話帶點抑鬱的感覺，所以故意不給她指導，只希望她能夠保持住那分迷惘感」。被問到《搖籃凡世》題材跟日本導演是枝裕和執導的韓片《孩子轉運站》「撞橋」，張吉安稱看過《孩》片，但不怕撞橋，稱《搖》片籌備多年，而且兩者內容不同，《搖》片集中於疫情引發的女性問題，也加入許多馬來西亞的真實故事。

相關字詞﹕第37屆東京國際電影節 張吉安 廖子妤 搖籃凡世

上 / 下一篇新聞