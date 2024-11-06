【娛樂場】《一人一個美味故事》 食府話事人分享成功心得

百年老店玩創意

節目共10集，香港知名食府話事人亮相，了解受訪者的故事，包括成功背後的堅持，或跟美食有連繫的浪漫愛情故事等。節目還推介必食菜式，成美食指南，有燒味、蛇羹、潮州菜、德國菜、牛扒、粵菜、東南亞美食、日本菜，還有鮑魚等，首兩集的故事有「甘棠燒鵝」、「蛇王芬」及「百樂潮州私房菜」。

「甘棠燒鵝」由甘焯霖與馮浩棠（棠哥）創辦，前者是老字號燒味粵菜館創辦人家族成員，後者製作燒味超過50年，被譽為燒味界一代宗師；兩人退休後一拍即合，決定合力完成夢想，一個要兒時的傳統粵菜珍味重現，另一個堅持炮製正宗燒味，特別是極致美味的叉燒。第2集主角是蛇羹老字號傳人吳卓芝，20年前接手家族生意，成為第四代傳人。百年老店也要創意，找來拍檔創出蛇肉新菜式，「蛇肉紅菜頭沙律」、「流心蛇羹荔枝蝦丸」令大家耳目一新；還有「百樂潮州私房菜」，許美德16歲入行就開始做潮州菜，蠔餅、傳統手工菜、家鄉風味菜到南洋流派的菜式，德哥說：「潮州菜系的發展已有很多東西學習、很多東西可以發揮！」

德國廚師美味情緣

今日（6日）第3集有「紅花匯」與德國菜館登場，前者是葉世昌的故事，14歲入廚學師，現在是高級中菜館營運總監兼行政總廚，昌師傅分享師徒故事，慶幸遇上兩名恩師，令他決心將廚師視為終生職業。德國菜館是一段美味愛情，德國廚師Peter Find在德國南部一個小村莊成長，並開始廚師生涯，在世界各地累積工作經驗，直至來到香港遇上太太Vera，「美食」做紅娘，將兩個背景截然不同的人牽引，合力開設餐廳，Peter將家鄉的獨特味道帶到香港。

第4集有中菜食府「紅綿」的邵德龍，入行43年，是廚壇殿堂級明星，星級酒店行政總廚鄧家濠是他的學生，節目中師生重聚，邵師傅金句「沒有可能做到最好的，但是我們可以做得更好」。

好兄弟大埔開扒房

這集還有兄弟班甘俊恒與張偉強，他們分別是西廚與調酒師，在各自的領域做出成績，同樣來自大埔，因對自己社區有共同的親切感，決心在大埔開扒房，為大埔街坊提供高質餐飲體驗。第5集是全港規模首屈一指的環球食品進口公司，黃業初40多年前創立公司，兒子黃照宇擁葡萄酒專業資格，另一兒子黃震宇則在英國修讀機械工程，兩子齊加入公司，父子檔將業務更上一層樓，做食材研發及菜式設計，由初創業到公司踏上軌道，成功非僥倖。

《一人一個美味故事》

HOY TV

11月4日起逢周一至五晚上9時