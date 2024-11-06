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娛樂

另組「精裝明星足球隊」 否認與志偉阿倫不和 74歲陳百祥嫌一周練波一日唔夠喉

【明報專訊】EYT好友聯歡晚會前晚在尖沙嘴舉行，筵開22圍，一眾昔日EYT藝人出席，包括汪明荃（阿姐）、黃淑儀、陳百祥（阿叻）與太太黃杏秀，以及余慕蓮、盧海鵬、李龍基、林嘉華夫婦、李添勝及吳雨等，場面熱鬧。近日阿叻另組「精裝明星足球隊」，惹外界揣測他跟曾志偉、譚詠麟不和而脫離「香港明星足球隊」？阿叻稱大家有不同要求，但沒有不和。

記者：柯美

阿叻是「香港明星足球隊」成員之一，最近另組「精裝明星足球隊」，找來馬國明、林文龍及洪天明等加入，有傳他與「香港明星足球隊」好友曾志偉、譚詠麟（阿倫）不和，故另起爐灶？阿叻否認跟他們不和，組「精裝明星足球隊」前，亦有跟兩人提過，認為另組一隊球隊好正常，「香港明星足球隊1986年成立，我36歲開始踢，踢了38年，現在74歲，是時候要換些新人落場踢。我現在一星期四日練波，但他們一星期只練一日，我唔夠喉，不可以要求踢了38年的隊員，跟我一樣上場踢足90分鐘，所以要搵些較後生的人組隊，我揀了沒踢香港明星足球隊的林文龍和退休球星加入，梁漢文、洪天明及馬國明就兩邊踢。（會否出現搶人？）不會」。

退休專心踢波 笑好友仲係喜歡錢

阿叻否認離開香港明星足球隊，「我會踢，但我踢了自己那隊，仲邊有時間踢其他球隊。內地很多地方邀請兩隊去比賽，所以不存在爭波踢。我跟阿倫講合久必分、分久必合，一定有大家不同的要求，他與志偉仲係喜歡錢；阿倫仍在巡迴演唱，志偉就在無綫當總經理，但我已退休，只有踢波。（跟他們沒有不咬弦？）完全沒有。（成立球隊前有否跟他們傾過？）唔使傾，但有跟他們講聲，他們沒意見，其實好正常，大家要嘅嘢唔同。（兩隊會否舉行友誼賽？）點可能，他們年紀那麼大，我隊最年輕是25歲，就算馬國明、林文龍都比他們後生，是馬國明同羅家英的比較；梁漢文、林文龍與志偉、阿倫的比較。」若兩隊撞了賽事，阿叻表示就由球員自己選擇，不會不夠人落場踢波，一隊有數十人，只會人多。

李龍基生日探監 明年娶Chris

李龍基表示每年都會出席EYT聚會，除非工作關係不在港，「難得見面，每年都傾到唔捨得走，這就是人情味。我當年在《歡樂今宵》唱歌外，因在短劇《鍾無艷》扮演皇帝形象入屋，自此成為御用皇帝」。他剛度過74歲生日，透露當天應未婚妻王青霞（Chris）吩咐，悉心打扮到監獄探望對方，並約定明年的生日要開心共度，「我們生日距離好近，她10月17日，我11月1日，到時應該已婚。Chris出獄後會盡快舉行婚禮，約些好朋友在深圳食餐飯，不會大事鋪張，但會影輯婚紗相」。問是否要努力工作掙婚禮錢？他表示最近的確很忙，透露明年2月在文化中心舉行演唱會，計劃再表演踩風火輪唱歌，「之前小試牛刀，現練了大半年，跌過好多次，在演唱會再表演，會包裝過」。

汪明荃：家英哥做嘉賓表演棟篤笑

阿姐和黃淑儀難得同場，兩人有傾有講。阿姐本月底在紅館舉行兩場演唱會，問到進度如何？她表示已開始排舞和練歌，可能勤跳舞關係，瘦了一點。會否與嘉賓盧瀚霆（Anson Lo）合唱《熱咖啡》？阿姐表示應該不會，至於唱什麼歌就先賣關子。她指老公羅家英（家英哥）也會上台表演棟篤笑。會否擔心家英哥亂說話？她說：「無得控制。（有否留意家英哥早前自爆初戀情人是馬來西亞女子？）沒留意。」

相關字詞﹕精裝明星足球隊 EYT好友會聯歡晚會 李龍基 黃淑儀（Gigi姐） 汪明荃（阿姐） 陳百祥（阿叻）

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