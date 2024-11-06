呂慧儀10歲兒子參加遊學團出事 患急性腸胃炎 嘔吐發燒入院

指校方反應慢

呂慧儀昨日回覆《明報》稱，兒子已退燒，之前擔心得兩晚無瞓，苦笑稱蟹籽告訴她肚腩仔瘦了，她說：「之前見佢人仔細細係咁嘔，見到都辛苦，好彩退燒了，我就同佢講，病好番就等同打完一場仗，身體又多咗抗體，唔係一件太壞嘅事，好番就得啦。」她稱這個交流團是學校強制參加的，蟹籽返港當晚已經肚痛，翌日嘔了幾次，入院打止嘔針，燒咗兩日才退燒。她稱校方今（昨）早7時才發通告，內容是之前傳媒已報道的資訊，中午才再發通告表示校園會清潔消毒，她說：「有家長接學校電話，指衛生署叫他們抽幾個小朋友去留便便化驗，但係要星期三先去診所，我諗星期三應該好番，都驗唔到什麼，所以家長裏面有好多無奈同疑慮，星期一有大半班同學無返學，學校都等到星期二先有通告。」她認為若是傳染病應盡快行動，才能阻止傳播，幸好大部分家長也留意自己小朋友身體狀况，及早睇醫生與請病假在家休息，學校是密集地方，有問題應最快反應以保護小朋友安全。她又說：「呢啲都要等專家去查證，做家長只係想小朋友快啲好番，返到學校會係一個安全嘅地方。」

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