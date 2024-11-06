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娛樂

CHANEL時裝騷星光熠熠 G-Dragon型爆現身 發哥笑談大腿乒乓波 變網球要入院

周潤發挑戰半馬 親揭大腿「乒乓球」真相 拒開Ig免麻煩 笑唐詩詠「大鑊」

【明報專訊】「CHANEL 2024/25早春度假系列時裝騷」昨日在香港知專設計學院（HKDI）舉行，現場雲集來自世界各地的品牌大使及時尚達人，包括西班牙國寶級女演員Penélope Cruz、K-pop天王權志龍（G-Dragon）、日本男演具宮澤冰魚、台灣演員陳柏霖，香港泳將何詩蓓，還有劉嘉玲、陳法拉、張敬軒及馮允謙等。周潤發（發哥）昨晚以新造型跟太太陳薈蓮亮相，形容是學者Look，又自認跑步教授。早前發哥的跑步照片被網民發覺大腿肌肉腫脹似乒乓波，他解釋是皮下脂肪，跑步與捽藥油就沒有事。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

CHANEL時裝騷分兩場舉行，韓國男團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）現身第二場時裝騷，他甫到場，場外遠處等候的粉絲即尖叫；GD染了紅色頭髮、穿粉紅色外套現身，微笑揮手say hi，拍照時有點cool，又擔天望地，影完相離開時禮貌說「thank you，byebye」，走出門口時又再傳來粉絲尖叫聲。

劉嘉玲全黑亮相 陳法拉狀態大勇

劉嘉玲一身黑色衫型格亮相。問她有否見到GD？她說：「未見到。（會否集郵？）無諗過，大家唔熟。」久沒在港露面的陳法拉穿湖水藍吊帶連身裙，已是兩子之母的她已回復曲條身材，向現場傳媒揮手又派心心，她說：「專程返港出席活動，昨日（4日）落機即試衫，之後跟出席的嘉賓食飯。」

發哥指皮下脂肪 跑步捽藥油就沒事

發哥與太太陳薈蓮壓軸現身，戴畫家帽的發哥心情甚佳，受訪時表示很久沒出席時裝騷活動，這身打扮是文念中為他打造，反問傳媒：「似唔似學者，我做了跑步教授。」是否開始為明年的渣打馬拉松做準備？他說：「渣馬是明年2月，今個月17日我會先跑機場的10K賽事。（明年會否挑戰全馬？）不會，半馬已是極限，跑全馬死得。我現在每天都操練，跑8K到10K。」提到之前跑步，被發現大腿肌肉腫脹到乒乓波般大，網民都擔心他的健康。發哥搞笑稱是自己用槌將大腿敲腫。他稱腫脹的地方完全不痛，亦不影響跑步，「用藥油捽就沒事，不複雜，大到乒乓波可以接受，大到好似網球就要入院，大到菠蘿咁就要入急症」。有網民擔心？發哥神態自若，笑指他們白內障，看不清楚而已。追問肌肉突出的東西是什麼？發哥表示是皮下脂肪，跑步就無事，他說：「有無聽過小腸氣，谷住頂住就不舒服，跑步散出來就沒事。」

笑唐詩詠「病入膏肓」 有陽氣冲喜

發哥表示與GD很久沒見，對上一次見面，約8年前在香港舉行的MAMA頒獎禮上，「不知誰較後生，一陣要合照。（會否將合照放上社交平台？）我都無社交平台。（為何不開帳戶？）千祈唔好搞，不想被人知道我在哪裏，平時跑步不覺意被人撞到就無所謂，跑到一身臭嚇親人，所以我現在去荒山野嶺跑步」。唐詩詠也跟他一起跑步，還為唐詩詠拉筋？發哥笑稱唐詩詠大鑊，「佢病入膏肓，死得啦，我盡人事，睇佢畀幾多診金。佢最近開舖頭好啲，有陽氣冲喜。（可有男人冲喜？）我哋唔講呢啲，知道都唔會講，我哋好正經，只講跑步同醫病」。

軒仔不認男神 陳柏霖記得九成廣東話

馮允謙與張敬軒（軒仔）出席首場時裝騷。穿黑色格仔西裝的馮允謙打頭陣現身，軒仔一身白馬王子look，跟傳媒打招呼後還擺chok爆甫士。有指他是男神代表？他說：「我唔係，有馮允謙。」軒仔前日缺席叱咤記者會，問可有信心攞獎？他說：「我今日睇騷，辛苦大家。」說罷進入會場。

宮澤冰魚笑住跟傳媒揮手say hi，離開時又說 thank you，十分友善。久沒來港出席活動的台灣演員陳柏霖笑容滿面。問他是否還記得廣東話？他說：「記得九成。（好叻？）差不多。」他派心心及做出品牌logo手勢。

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相關字詞﹕張敬軒 劉嘉玲 權志龍（G-Dragon） 周潤發

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