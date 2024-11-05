【開箱】《行動倒數》 劇本單薄 氣氛搭夠

自殺獲救反成獵物

《行動倒數》由艾芮絲（姬絲艾斯比飾）帶着亡兒的心愛玩具到森林憑弔說起；她一家三口原本幸福美滿，卻因一次意外，兒子失足墮崖，艾芮絲深感愧疚，當她準備跳崖尋死之際，登山客理查（芬韋羅克飾）現身，分享個人心碎經歷，終令她打消自殺念頭。二人落山準備分道揚鑣之際，理查從車內取出電槍，把她弄暈並帶走，直至她蘇醒才發現，對方已向她注射肌肉鬆弛藥物，待20分鐘後失去知覺，到時便任人魚肉。

艾芮絲趕在藥力發作前拚命逃走，心理變態的理查並不急於阻止，大玩「貓捉老鼠」遊戲，逐漸失去活動能力的她決定跳河，暫時遠離魔爪，並獲農夫威廉發現，把她帶回家準備報警求助，理查從後趕至，假裝丈夫尋妻，事敗後老羞成怒，先把威廉殺死，再放火燒屋企圖毀屍滅迹，後來連警察都不放過，徹頭徹尾的喪心病狂。

弔詭的是，滿手鮮血的連環殺人犯背後隱藏另一張臉孔，卻是個顧家好男人，理查為了陪伴女兒露營，臨時決定改變殺人計劃，盡快把艾芮絲了斷。結局略嫌多此一舉，理查明明可以當場殺死女方，然後全身而退，偏要帶她上船，似要營造意外溺斃的假象，結果給她還擊機會，總算逃出生天。最後理查大難不死，艾芮絲反而對他說「謝謝」，這句對白饒有深意，觀眾大可理解為「感激理查令她重拾生存意志」，但亦可以解讀成「幸好你仍然在生，才可接受法律制裁」。

混血女星改姓爭演出機會

森雷米曾經拍過不少恐怖片如《鬼玩人2》及《陰魂轉讓》等，新片《行動倒數》只監不導，依然保持水準；雖然劇情單薄，勝在氣氛緊張，例如動彈不得的艾芮絲目睹理查放火燒屋，然後轉身離去，她只能坐以待斃，直至男方發現並折返把她帶離火場，觀眾不禁揑一把冷汗。另外，艾芮絲趁理查到油站入油，以為可以趁機向附近顧客求助，卻連「叫救命」的能力都欠奉，只能眼睜睜錯失逃生機會。

全片幾乎由《風河谷謀殺案》姬絲艾斯比（Kelsey Asbille）與《非凡生命歷》芬韋羅克（Finn Wittrock）兩人由頭演到尾，對前者來說更是演技大考驗，因她在大部分時間裏，既不能開口念對白，亦無法有肢體動作，只能透過眼神傳遞恐懼、憤怒、擔憂、失望等各種複雜感情。她的表現亦及格有餘，能夠掀動觀眾情緒。

相比之下，芬韋羅克扮演變態殺人魔也是一絕，由電影開場真摯慰問女主角、面對農夫和警察的謊話連篇，到最後露出猙獰惡相，變化層層遞進，令人不寒而慄。

另外，姬絲艾斯比2017年之前一直以Kelsey Chow之名，演出《蜘蛛俠：驚世現新》等片的閒角，直至2018年後決定放棄華裔姓氏，改以Kelsey Asbille示人，她在訪問中承認，「姓氏阻礙荷李活發展，只能扮演中國女孩角色」。類似情况同樣發生在美劇《神盾局特工》中美混血女星汪可盈身上，最初以本名Chloe Wang入行，最後以同一理由屈服，借用華裔父親的英文名字作為藝名Chloe Bennet。