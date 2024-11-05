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娛樂

【娛樂場】自資出新歌《不破不立》 乙女新夢重新出發

【明報專訊】港產日系女團乙女新夢2019年出道，目前成員有Rika、Rinka、Ai及Maho，推出過10多首單曲，在日本亦出過單曲，有不少演出機會，如第一屆《HKT西九音樂節》、《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》，今年8月獲邀參加全日本偶像音樂祭「Tokyo Idol Festival 2024」。

與經理人結束合作關係

乙女新夢早前在社交平台發文表示跟經理人結束合作關係，「過去6年，我們很感激前經理人Edmond Lai的發掘與栽培，一路上經歷了許多困難，最後很感恩如願能夠一起踏上出道時定下的夢想舞台，畫下相當圓滿的句點。我們謹在此宣布，乙女新夢將於2024年11月4日起正式與獨樂有限公司及Edmond Lai結束合作關係。新曲《不破不立》之所有錄音版權亦與獨樂無關。如有任何工作或合作邀約，請直接聯絡乙女新夢官方帳號或隊長Rika。此後我們4人將團結一致，面對未來任何的挑戰及困難，繼續在追夢的路上並肩作戰。」

打好基礎繼續向夢想進發

乙女新夢在團體營運模式轉變下，推出自資經營全新廣東單曲《不破不立》，記錄她們在營運模式轉變之中的掙扎與成長，亦刻劃她們在轉捩點中立下盟誓的勇氣和決心。她們感恩在過去的日子大家與她們一起成長和經歷，亦讓她們踏上了最初出道時約定的夢想舞台，打好基礎繼續向夢想進發。雖然面對轉變從來不容易，但她們知道靠着當初的決心，一定能夠跨過所有困難。《不破不立》不但是她們立下的信心盟誓，亦希望鼓勵大家不要害怕改變，勇敢迎接未知的未來。她們說：「關於轉變，過程中可能會有很多矛盾與抉擇，既害怕孤獨，同時也害怕付出的努力無法改變現狀，若是害怕，只會原地踏步，這時候，倒不如孤注一擲。在追夢的過程中，踏出的每一步都是未知的不破不立，破而後立。」

歌曲由李一丁監製和作詞，Teddy Fan作曲及編曲，除了在歌詞上刻劃了乙女新夢在2024年面對的轉捩點，在音樂部分的處理也別具心思，像是要推動着大家放下顧慮，勇敢追隨夢想。

福岡拍新歌MV日睡3小時

乙女新夢早前舉行福岡fans tour，同時拍攝新歌MV，她們稱要在3日內到不同景點取景，包括祭典和花火大會，所以行程非常緊湊，晚上回到溫泉旅館，爭取深夜至清晨的時間拍攝，雖然過程不容易，每天只睡約3小時，但MV不但記錄了4成員心目中很喜歡的畫面，也拍下她們真實的一面，大家都認為非常值得。從MV可以看到4人的團結和對未來的信心，準備好重新出發。

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