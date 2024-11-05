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娛樂

阿正Talk騷尾場被魏浚笙公主抱 Anson Lo玩包剪揼故意猜輸 高呼：蹂躪我

【明報專訊】黃正宜（阿正）一連3場Talk騷《正DIVA》前晚於麥花臣場館舉行尾場，獲盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及劉沛蘅（Hillary）等捧場，並安排魏浚笙（Jeffrey）及媽咪「正媽」任表演嘉賓。阿正施展渾身解數，唱歌跳舞外，又自揭情史及向情敵報復的故事，稱現階段感情空白。她與媽咪跳廣場舞，爆對方愛黃浩然。

記者：林祖傑

阿正首度開騷搏到盡，除唱歌跳舞，更自揭情史及向情敵報復的故事，指現階段感情一片空白，男性朋友只得同事，還自嘲：「一路跑，條路同感情一樣好暢順，因為無人，我肥過架電單車，慢慢向巴士出發，都好！巴士起碼有人追。」隨後邀請男觀眾上台互動，逼對方跪地求婚及唱《極速》，場面爆笑。隨後還擺好友Hillary上枱，大爆對方與洪卓立分手時，上了她家中哭訴，自己亦差點陪喊，建議一起租屋住，「Hillary聽完即時揈開我隻手話唔使，佢好快又會拍拖，呢件事我講咗兩晚，終於可以講畀佢聽」。

伙「正媽」大跳廣場舞

阿正特別安排與母同樂，跟「正媽」一起在台上跳廣場舞，還大爆母親的社交網用「jengmaloveshoyin（正媽愛浩然）」，阿正指浩然不是「正爸」的名字，是藝人黃浩然。之後輪到「6膠」拍檔Jeffrey上台，兩人玩友誼大測試，大講有味笑話，阿正要求Jeffrey答錯問題就是「焚城」她，Jeffrey即配合解開皮帶，笑稱未開水喉；Jeffrey被罰公主抱時，阿正笑說：「好彩孭開嗰啲都重！」阿正見Jeffrey除去外套騷麒麟臂唱《第一個迷》，即表示去冲涼先，還大爆褲頭鬆開的Jeffrey露出灰色底褲邊。另一高潮位是阿正落台與觀眾玩包剪揼，猜輸被畫花臉，選中Anson Lo跟她玩，Anson Lo刻意輸給阿正，大方任畫花臉，並向阿正高呼：「蹂躪我！」阿正在他臉上簽名。

自評8分 搵靚仔嘉賓自肥

阿正騷後受訪，表示首次開騷仍有進步空間，給自己8分，指很大壓力，怕影衰啟蒙老師森美及急急子。她表示今次邀Jeremy、Edan（呂爵安）及Jeffrey分別任3場嘉賓，是「兩個靚仔、三個朋友」，她笑說：「什麼主題未諗就先諗嘉賓，有什麼好得過自肥？憑住呢3個嘉賓，才有毅力捱到今時今日。」她稱畫花Anson Lo的面有點驚，沒想到表明出剪，對方卻刻意猜輸，「其實我同佢未單獨合作過，第一日開騷見佢送上花籃，覺得佢係sweet boy，我唔想落筆，但佢叫我蹂躪佢，只係順應要求」。

另外，黃浩然在正媽的社交網留言：「多謝『正媽』一直支持，果然有品味！祝『正媽』身體健康，愈嚟愈靚女！我都愛『正媽』！」阿正又在黃浩然的社交網留言：「大癲，多謝你！」

相關字詞﹕魏浚笙(Jeffrey) 劉沛蘅（Hillary） 盧瀚霆（Anson Lo） 黃正宜（阿正）

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