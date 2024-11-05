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娛樂

KC完騷即走疑避談是非 拍檔Tsoul稱不受影響

【明報專訊】《全民造星V》香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC）及田曜誠（Tsoul）前晚演出「西九音樂節」，爆出緋聞及是非的KC演出後火速離場，拒絕接受傳媒訪問，大合照都無影。Lyman與Tsoul為今次演出準備了兩個月，後者右腳扭傷，仍負傷上陣。他們透露最近一起上戲劇班，希望將街舞和拉丁舞融合戲劇演出，目標踏上演藝學院做騷。

KC傳結識日本新歡，與拍拖6年的女友楊安妮分手，之前在活動又疑似向MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）藐嘴，傳被公司雪藏。Tsoul之前跟KC組限定組合，問有否擔心KC的負面新聞影響發展？他說：「不會有影響，他的感情事我不清楚，是兩個人的事。（傳KC偷食，是三個人的事？）我不知道。不過我有慰問對方，畀些時間他，我跟他排舞、傾談都很正常。」

「有用眼神打招呼」

Tsoul續道：「我要還原真相，當日Anson Lo與KC站前後排影相，其實兩人有用眼神打招呼，他們相識多年。（今次是非令KC形象變差？）這個我不評論，不敢亂說話。」Lyman表示跟KC不熟，很少見面，「我們是拉丁舞與現代舞的距離」。他稱與Tsoul主動向公司要求上戲劇班。將來如在演藝學院表演會否預埋KC？他說要問對方想不想做。傳KC被公司雪藏，Tsoul代否認，指公司沒雪藏這回事，「公司沒雪櫃」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕田曜誠（Tsoul） 《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）

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