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娛樂

姜糖包圍叱咤記者會 神徒佔領中間位 馮允謙有信心開齋奪男歌手金獎

鏡粉攻佔叱咤記招 姜糖神徒各據有利位置 姜濤Ian對男歌手獎平常心
叱咤記招｜馮允謙勢衝男金 林家謙滿意成績 MC否認放低音樂事業

【明報專訊】商台「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」明年1月1日舉行，昨日在昂坪市集舉行記者會，有164名歌手出席，是歷來最多。歌手們悉心打扮，以魏浚笙（Jeffrey）的托布造型最突出。現場聚集近千粉絲，差不多所有位置都被鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）佔據，早半個月紮營霸位的姜糖（姜濤粉絲暱稱）佔據多處，神徒（盧瀚霆粉絲暱稱）亦佔領對正舞台中間位置及近舞台邊位置，姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）離場前向粉絲打招呼道謝。各大熱男歌手均表明對獎項抱平常心，只有大合照企前排正中位置的馮允謙有信心奪獎。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

昨日男團MIRROR、 ERROR、女團COLLAR，以及林家謙、張天賦（MC）、李幸倪、泳兒、許廷鏗、張馳豪及林智樂等出席叱咤記者會。MIRROR預告全員盛裝出席頒獎禮。問可有奇招拉票？隊長楊樂文（Lokman）笑稱已買類似頒獎禮標誌的戒指戴在手，「一定是我們攞啦！獎未拎、我先拎，信心響度」。

Anson Lo姜濤爭獎平常心

Anson Lo、姜濤及陳卓賢（Ian）同有兩首叱咤冠軍歌，Anson Lo日前表示對男歌手獎抱平常心，稱不會用什麼奇招，「也不是玩佛系，大家鍾意投邊個就投邊個，我就不會投票」。姜濤亦對男歌手獎抱平常心，至於「我最喜愛男歌手獎」更加不會多想，稱記性有點差，忘記攞了幾多屆，跟Ian同樣沒想過怎樣拉票。Ian指獎項是bonus，得到賞識，獲投下神聖一票已開心，但首先要做好自己。日前林明禎在澳門直播唱歌被煞車聲嚇窒，呂爵安（Edan）否認背後男人聲是自己，有向對方了解，是工作人員的聲音，「覺得幾好笑，我正開工拍劇，大家很多時捕風捉影太敏感，我平時也沒接她放工，多謝關心」。

MC祝福馮允謙奪金

馮允謙從未奪得男歌手金獎，稱今年有信心衝金，對創作歌手獎亦有信心，暫時有一首半冠軍歌的他說：「入行以來都沒攞過金獎，今年好努力做了很多嘢，都有信心，希望攞到獎報答公司、朋友及屋企人鼓勵。」獲安排企前排正中位置，會否覺得攞獎機會大增？他說：「我唔知，感覺不到，大會安排我企邊就企邊。」他認為很多男歌手都很犀利，個個都有機會攞獎，自己要繼續努力。MC暫未有冠軍歌，指今年主要忙演唱會及電影工作，但否認放低音樂事業，「攞獎信心幾時都有，只是信心不足夠，雖然歌曲反應暫時未必咁好，會繼續努力」。他祝福馮允謙奪金，讚對方是很有才華歌手，亦從未視任何歌手為敵人。

林家謙：攞銀或金都不緊要

林家謙今年創作30多首歌曲，滿意成績，「作品質素交到功課，攞銀或金都不緊要。覺得有時愈努力，大家的看法未必一樣，沒那麼努力時，大家又覺得我好勤力，不知為何大家有這個錯覺。今年我好勤力，睇好所有人，包括MC」。

ERROR笑稱上大嶼山主要到寶蓮寺幫MIRROR祈福得獎。何啟華（阿Dee）指ERROR最擅長叨光，希望每年去坐，有日坐坐吓終於開竅，可以上台攞獎。郭嘉駿（193）說：「我們都呼之欲出一定無獎，每年都會去坐，以為是我哋個台！有獎我哋4個一齊切。」

吳保錡被指背緋聞女友菊梓喬（Hana）暗追黃捷穎，近日Hana被發現到足球場看他踢波。保錡說：「佢係睇我踢波，係我邀請，私人事都想盡量講少啲，大家畀啲私人空間我，我都係揸住香港身分證嘅普通市民。」

保錡親邀菊梓喬睇踢波

有指Hana宣示主權？保錡不欲多談，但否認不開心，「因踢波時被人批踭，我隻右眼瘀咗，個樣睇落好似唔開心，𠵱家有隻眼睇嘢好模糊，本身想請假，但決定到場支持」。被指追求黃捷穎？他說：「無關係，唔使講，講完！」隊友隨即幫手扯開話題。

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相關字詞﹕李幸倪 張天賦（MC） 林家謙 MIRROR、 ERROR、COLLAR 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

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